Amazon Haul partecipa al Prime Day con il codice HAUL30 (-30%)

È iniziato il Prime Day e, fino al termine dell’evento (venerdì 26 giugno), anche Amazon Haul partecipa alla festa: con il codice HAUL30 hai diritto al un 30% di sconto extra sul tuo ordine. Tutto ciò di cui hai bisogno è l’abbonamento Prime, se non lo hai ancora fatto puoi iniziare i 30 giorni di prova gratis per accedere a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

Il codice per risparmiare il 30% su Amazon Haul

È l’occasione giusta per risparmiare su best seller come la confezione da 12 pile AA di VARTA oppure il set 115-in-1 con i cacciaviti di precisione. Ci sono anche un’etichettatrice Bluetooth portatile e uno schermo da 100 pollici per il proiettore, la scelta giusta per portare la magia del cinema a casa tua.

Tra gli altri affari del momento segnaliamo il bundle con 3 telecomandi per cancello programmabili e il tappetino per mouse 30×60 centimetri con tutte le scorciatoie da tastiera. Aggiungiamo un’idea regalo davvero bizzarra: la bambola voodoo con aghi da tenere sulla scrivania come rimedio antistress a queste afose giornate di lavoro.

Per gli ordini dall’importo totale di almeno 15 euro c’è sempre la spedizione gratuita, con la consegna prevista in pochi giorni direttamente a casa tua. Tutto ciò che devi fare per usare il codice HAUL30 e sbloccare lo sconto extra del 30% in occasione del Prime Day è premere il pulsante “Applica” nelle schede dei prodotti da acquistare. Tutto qui, non serve altro.

Quest’anno, l’evento organizzato da Amazon coinvolge anche Haul con questa promozione dedicata. Per approfittarne hai tempo fino a venerdì 26 giugno. Come anticipato, l’unico requisito richiesto è l’abbonamento Prime, lo stesso che include lo streaming di film e serie TV dalla piattaforma Prime Video e molti altri vantaggi.