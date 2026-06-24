Torna al prezzo più basso il Samsung Galaxy Book4 Edge con il Prime Day

Tieniti forte perché ti stiamo segnando una delle migliori occasioni del momento nella categoria notebook. Approfitta anche tu delle occasioni per il Prime Day 2026 e fai il colpaccio. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy Book4 Edge a soli 549 euro, anziché 699 euro.

C’è dunque uno sconto del 21% che in questo momento ti permette di risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale e riporta il prezzo al più basso finora registrato su Amazon. Chiaramente è un’occasione d’oro da non perdere. In più se preferisci potrai pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Se non sei ancora abbonato a Prime fallo adesso cliccando qui.

Samsung Galaxy Book4 Edge ora è un best buy

Possiamo dire con assoluta certezza che a questa cifra il Samsung Galaxy Book4 Edge non ha assolutamente rivali ed è da prendere a occhi chiusi. È molto versatile e leggero ed è quindi perfetto soprattutto per chi è sempre in movimento. Ha un bellissimo display da 15,6 pollici con trattamento antiriflesso e bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista. Offre una tastiera compatta con tastierino numerico e touchpad sensibile e potrai avvalerti delle porte HDMI 2.1, USB-A 3.2, USB-C 4.0 e slot per microSD.

Viene sostenuto dal potente processore Snapdragon X, affiancato da ben 16 GB di RAM, da un SSD da 512 GB e dal sistema operativo già installato Windows 11 Home. Dunque garantisce buone prestazioni per le attività quotidiane. Inoltre, proprio nella volontà di poterlo usare mentre ti sposti, offre un’autonomia che arriva fino a 27 ore di riproduzione video e una ricarica rapida che lo riporta al 45% in appena 30 minuti.

Avvaliti anche tu di questa straordinaria occasione prima che sia troppo tardi e sparisca nel nulla. Corri su Amazon dunque e acquista il tuo Samsung Galaxy Book4 Edge a soli 549 euro, anziché 699 euro. Ricordati che queste offerte sono esclusive per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.