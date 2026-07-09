Acer Nitro V con NVIDIA GeForce RTX 5050 e Intel Core i7 è una bomba

Hai deciso di acquistare un notebook da gaming che garantisca ottime performance senza fare rinunce e stai cercando l’offerta migliore per te? Allora dai un’occhiata a questa promozione. Se vai velocemente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’Acer Nitro V a 999 euro, invece che 1.139 euro.

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Acer Nitro V è la soluzione per non fare rinunce

L’Acer Nitro V garantisce performance eccellenti per il gaming e ti permetterà di giocare agli ultimi titoli usciti sul mercato senza nessun problema. Grazie alla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5050 da 8 GB potrai mettere a ultra tutte le impostazioni video sulla maggior parte dei giochi. Inoltre offre un generoso display da 15,6 pollici con refresh rate da 165 Hz, trattamento antiriflesso e bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista.

Monta il potente processore Intel Core i7 di tredicesima generazione con 16 GB di RAM a supporto che spingono forte e un SSD da 512 GB per archiviare ciò che vuoi senza sacrifici. Il sistema operativo già installato è Windows 11 Home. La tastiera è compatta, con retroilluminazione colorata, tastierino numerico e un touchpad abbastanza grande. Inoltre possiede 4 porte USB, una thunderbolt, una porta HDMI, una porta Ethernet, la tecnologia Bluetooth 5.2 e la WiFi 6.

Se vuoi giocare da pro senza fare sacrifici allora questa è indubbiamente la migliore scelta che puoi fare oggi. Perciò vai adesso su Amazon e acquista il tuo Acer Nitro V a 999 euro, invece che 1.139 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.