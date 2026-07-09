 Acer Nitro V con NVIDIA GeForce RTX 5050 e Intel Core i7 è una bomba
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Acer Nitro V con NVIDIA GeForce RTX 5050 e Intel Core i7 è una bomba

Il potente notebook da gaming Acer Nitro V, con NVIDIA GeForce RTX 5050, Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB è in offerta su Amazon.
Acer Nitro V con NVIDIA GeForce RTX 5050 e Intel Core i7 è una bomba
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Acer Nitro V è la soluzione per non fare rinunce

L’Acer Nitro V garantisce performance eccellenti per il gaming e ti permetterà di giocare agli ultimi titoli usciti sul mercato senza nessun problema. Grazie alla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 5050 da 8 GB potrai mettere a ultra tutte le impostazioni video sulla maggior parte dei giochi. Inoltre offre un generoso display da 15,6 pollici con refresh rate da 165 Hz, trattamento antiriflesso e bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista.

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Monta il potente processore Intel Core i7 di tredicesima generazione con 16 GB di RAM a supporto che spingono forte e un SSD da 512 GB per archiviare ciò che vuoi senza sacrifici. Il sistema operativo già installato è Windows 11 Home. La tastiera è compatta, con retroilluminazione colorata, tastierino numerico e un touchpad abbastanza grande. Inoltre possiede 4 porte USB, una thunderbolt, una porta HDMI, una porta Ethernet, la tecnologia Bluetooth 5.2 e la WiFi 6.

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Pubblicato il 9 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
9 lug 2026
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