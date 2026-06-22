Prime Day 2026: i migliori portatili ASUS in offerta

Sei nel posto giusto per allungare le mani su un nuovo portatile ASUS con un forte risparmio: è iniziato il Prime Day su Amazon e qui è dove ti segnaliamo le offerte migliori della categoria. Devi solo scegliere la diagonale del pannello, il comparto hardware e la destinazione d’uso. Lavoro, studio, intrattenimento multimediale o gaming?

Vuoi un portatile ASUS? C’è il Prime Day

Perfetto per la produttività alla scrivania e in movimento, ASUS Vivobook 16 è in forte sconto sull’e-commerce. Il sistema operativo è Windows 11 e tra le specifiche tecniche figurano Intel Core i7-13620H, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, oltre al display da 16 pollici.

Decisamente più economico, anzi a prezzo stracciato per l’evento di Amazon, ASUS Vivobook Go 15 ha tutto ciò che serve per lo studio e per l’intrattenimento multimediale. Ci sono lo schermo da 15,6 pollici e il processore AMD Athlon Silver.

Con il suo processore AMD Ryzen 7 260 affiancato da 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 5060, il modello ASUS TUF Gaming A16 è davvero un ottimo affare se stai cercando un laptop per giocare.

GeForce RTX 5060, Intel Core 7 240H, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB per ASUS V16. Non lasciarti sfuggire lo sconto del Prime Day se sono le caratteristiche del portatile che vuoi mettere sulla scrivania.

Concludiamo con un modello dal rapporto qualità-prezzo molto elevato: ASUS Vivobook 15. È in promozione su Amazon nell’edizione da 15,6 pollici con AMD Ryzen 5 150, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e Windows 11.

Hai tempo fino a venerdì 26 giugno per partecipare al Prime Day. Anche per questa edizione, l’unico requisito richiesto

È la settimana del Prime Day: l’evento ha appena preso il via e andrà avanti fino al 26 giugno. Per partecipare ti basta l’abbonamento Prime.