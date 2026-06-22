Prime Day 2026: i migliori portatili ASUS in offerta

Sei nel posto giusto per allungare le mani su un nuovo portatile ASUS con un forte risparmio: è iniziato il Prime Day su Amazon e qui è dove ti segnaliamo le offerte migliori della categoria. Devi solo scegliere la diagonale del pannello, il comparto hardware e la destinazione d’uso. Lavoro, studio, intrattenimento multimediale o gaming?
Vuoi un portatile ASUS? C’è il Prime Day
Perfetto per la produttività alla scrivania e in movimento, ASUS Vivobook 16 è in forte sconto sull’e-commerce. Il sistema operativo è Windows 11 e tra le specifiche tecniche figurano Intel Core i7-13620H, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, oltre al display da 16 pollici.
ASUS Vivobook 16 X1605VA#B0DXQDVR6Q, Notebook con Monitor da 16″ Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Win 11Home, Argento
649,00€769,00€-15,60%
Decisamente più economico, anzi a prezzo stracciato per l’evento di Amazon, ASUS Vivobook Go 15 ha tutto ciò che serve per lo studio e per l’intrattenimento multimediale. Ci sono lo schermo da 15,6 pollici e il processore AMD Athlon Silver.
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA, Notebook con display 15.6″ IPS, Anti-glare, 60Hz, processore AMD Athlon™ Silver,RAM 4GB, 128GB SSD, WIN11 Home S, Nero
219,00€299,00€-26,76%
Con il suo processore AMD Ryzen 7 260 affiancato da 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 5060, il modello ASUS TUF Gaming A16 è davvero un ottimo affare se stai cercando un laptop per giocare.
ASUS TUF Gaming A16 (2025) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Display da 16″ Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, Win11 Home, Grigio, Layout ITA
1.049,00€1.199,00€-12,51%
GeForce RTX 5060, Intel Core 7 240H, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB per ASUS V16. Non lasciarti sfuggire lo sconto del Prime Day se sono le caratteristiche del portatile che vuoi mettere sulla scrivania.
ASUS V16 (2025) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Display da 16″ a 144Hz, processore Intel® Core™ 7 240H, RAM 16GB, 1TB SSD, Win 11 Home, Nero, Layout ITA
979,00€1.099,00€-10,92%
Concludiamo con un modello dal rapporto qualità-prezzo molto elevato: ASUS Vivobook 15. È in promozione su Amazon nell’edizione da 15,6 pollici con AMD Ryzen 5 150, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e Windows 11.
ASUS Vivobook 15 M1502NAQ, Notebook con display 15.6″ IPS, Anti-glare, 60Hz, processore AMD RYZEN 5 150,RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Argento
549,00€649,00€-15,41%
Hai tempo fino a venerdì 26 giugno per partecipare al Prime Day. Anche per questa edizione, l’unico requisito richiesto
È la settimana del Prime Day: l’evento ha appena preso il via e andrà avanti fino al 26 giugno. Per partecipare ti basta l’abbonamento Prime.