Microsoft annuncia Surface Pro e Laptop con Snapdragon X2

Dopo varie indiscrezioni è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale. Microsoft ha svelato i nuovi Surface Pro (12esima generazione) e Surface Laptop (ottava generazione) con processori Snapdragon X2 di Qualcomm. Sono le versioni consumer dei modelli business con chip Intel Core Ultra Serie 3.

Surface Pro: specifiche e prezzo

Il Surface Pro di 12esima generazione conserva il design del precedente modello, quindi è un dispositivo 2-in-1 con schermo touch PixelSense (LCD o OLED) da 13 pollici, processori Snapdragon X2 Plus (CPU a 10 core) o Snapdragon X2 Elite (CPU a 12 core), fino a 64 GB di RAM LPDDR5x e SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: fotocamera frontale a 1440p, fotocamera posteriore da 10 megapixel, due porte USB-C (USB4), porta Surface Connect, Wi-Fi 7 e batteria con autonomia fino a 15,5 ore di riproduzione video (alimentatore non incluso). Il prezzo base è 1.629,00 euro.

Surface Laptop: specifiche e prezzo

Il Surface Laptop di ottava generazione viene offerto con schermo touch PixelSense (solo LCD) da 13,8 e 15 pollici. Anche in questo caso è possibile scegliere configurazioni con processori Snapdragon X2 Plus (CPU a 10 core) e Snapdragon X2 Elite (CPU a 12 core).

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5x, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, fotocamera frontale full HD, due porte USB-C (USB4), una porta USB-A, porta Surface Connect, jack audio da 3,5 millimetri, Wi-Fi 7, slot per microSDXC (solo per versione da 15 pollici) e batteria con autonomia fino a 20 ore di riproduzione video (19 ore per la versione da 15 pollici). I prezzi base sono 1.729,00 euro (13,8 pollici) e 1.829,00 euro (15 pollici).

Il sistema operativo è Windows 11 Home. Microsoft non specifica la versione, ma sicuramente è 26H1, l’unica che supporta i processori Snapdragon X2. Gli utenti troveranno anche il nuovo Surface Repair Tool che fornisce informazioni sul dispositivo e guide per la sostituzione dei componenti hardware.