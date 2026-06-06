Surface Pro e Laptop con Snapdragon X2: possibili specifiche

Dopo aver annunciato il Surface Laptop Ultra con chip NVIDIA RTX Spark, Microsoft dovrebbe svelare nei prossimi giorni i Surface Pro e Surface Laptop con processori Snapdragon X2 di Qualcomm. Si tratta delle versioni consumer dei modelli con chip Intel Core Ultra Serie 3 dedicati alle aziende. Il noto leaker Roland Quandt ha scoperto le principali specifiche.

Surface Pro e Laptop: specifiche previste

Per i due prodotti non ci saranno modifiche estetiche, quindi avranno lo stesso design dell’attuale generazione. Il Surface Pro è ovviamente un dispositivo 2-in-1. Può essere usato come tablet (eventualmente sfruttando il cavalletto posteriore) o come notebook con la tastiera staccabile. Ha uno schermo touch PixelSense (OLED) da 13 pollici e integra il processore Snapdragon X2 Elite (CPU Oryon a 12 core).

Queste sono le altre specifiche note (pubblicate da un rivenditore): 16/32GB di RAM, SSD da 256/512 GB o 1 TB, due porte USB Type-C e batteria con autonomia fino a 15,5 ore (riproduzione video). L’unità a stato solido è facilmente accessibile e può essere sostituita dall’utente. Al momento non ci sono altre informazioni. L’annuncio del nuovo Surface Pro è previsto il 16 giugno.

Il leaker ha scoperto anche alcune specifiche del nuovo Surface Laptop. Ci saranno ancora due versioni con schermo touch PixelSense (LCD e OLED) da 13,8 e 15 pollici. In questo caso verranno utilizzati i processori Snapdragon X2 con CPU a 10 e 12 core.

Queste sono le altre specifiche note: 16/32GB di RAM, SSD da 512 GB o 1/2 TB (anche 256 GB per la versione con schermo da 13,8 pollici), due porte USB Type-C e batteria con autonomia fino a 20 ore (13,8 pollici) e 19 ore (15 pollici). Al momento non ci sono altre informazioni. L’annuncio del nuovo Surface Laptop è previsto il 16 giugno.