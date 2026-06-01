Surface Laptop Ultra: schermo touch mini-LED e RTX Spark

Microsoft ha annunciato il Surface Laptop Ultra, primo notebook della serie con chip NVIDIA RTX Spark. È destinato principalmente a sviluppatori e creatori di contenuti. L’azienda di Redmond non ha fornito tutte le specifiche, né comunicato il prezzo di vendita (sarà certamente molto elevato). Arriverà sul mercato in autunno.

Da Tegra 3 a RTX Spark

La collaborazione tra Microsoft e NVIDIA è iniziata oltre 13 anni fa con il lancio del Surface RT che integrava il chip Tegra 3. La “separazione” temporanea è avvenuta ad ottobre 2019, quando è stato annunciato il Surface Pro X con processore Microsoft SQ1 (derivato da un chip Qualcomm). Da alcuni anni sono disponibili Surface Pro e Surface Laptop con chip Snapdragon X. Oltre ai modelli con chip Snapdragon X2, Microsoft offrirà anche il Surface Laptop Ultra.

È un notebook di fascia alta con schermo touch PixelSense a mini-LED da 15 pollici (risoluzione 2880×1920 pixel e luminosità massima di 2.000 nits), processore NVIDIA RTX Spark e 128 GB di RAM LPDDR5X. Si tratta ovviamente del Surface più potente della famiglia. Considerato il target (sviluppatori e creatori di contenuti) è in pratica l’erede del Surface Laptop Studio 2.

Non è noto il materiale usato per il telaio (forse alluminio), ma vengono sottolineati leggerezza (circa 2 Kg) e spessore (18 millimetri). Il Surface Laptop Ultra ha un touchpad aptico, uscita HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, slot per SD card, una porta USB Type-A e tre porte USB Type-C (una serve per l’alimentazione).

Microsoft evidenzia inoltre la facilità di riparazione e la possibilità di sostituire l’unità a stato solido (SSD). Sul notebook potrebbe essere installato Windows 11 26H1, attualmente unica versione del sistema operativo che supporta i processori Snapdragon X2. Considerati i costi di RAM e SSD si può ipotizzare un prezzo superiore a 2.000 euro.