Novità gaming di Acer al Computex 2026: notebook e console

Insieme ai modelli consumer e business, Acer ha svelato due nuovi gaming laptop al Computex 2026. Si tratta del top di gamma Predator Helios 18 AI e del più economico Nitro 16. Il produttore taiwanese ha inoltre mostrato la console portatile Nitro Blaze Link che deve essere collegata a notebook o PC (non arriverà però in Europa).

Acer Predator Helios 18 AI

Il nuovo Acer Predator Helios 18 AI integra componenti hardware di fascia alta per offrire le massime prestazioni gaming. Lo schermo a Mini LED da 18 pollici ha una risoluzione 4K (3840×2400 pixel) con refresh rate di 120 Hz, ma funziona anche a risoluzione full HD con refresh rate di 240 Hz.

Integra il processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus, affiancato da una GPU NVIDIA fino alla GeForce RTX 5090 con 24 GB di VRAM GDDR7. È possibile scegliere configurazioni con un massimo di 256 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 5.0 fino a 6 TB.

Queste sono le altre specifiche: sei altoparlanti, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e 5 Gigabit Ethernet, jack audio, uscita HDMI 2.1, card reader SD, webcam full HD, due porte USB Type-C (Thunderbolt 5), tre porte USB Type-A e batteria da 99 Wh. Sarà in vendita da agosto.

Acer Nitro 16

Acer Nitro 16 appartiene alla fascia più economica, ma è altrettanto potente. Ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e refresh rate fino a 240 Hz. Integra i processori AMD Ryzen 9 9955HX3D e Ryzen 9 9955HX, affiancati da un massimo di 32 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB e GPU NVIDIA fino alla GeForce RTX 5070 Ti con 12 GB di VRAM GDDR7.

Queste sono le altre specifiche: due altoparlanti, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e 2.5 Gigabit Ethernet, jack audio, uscita HDMI 2.1, card reader microSD, webcam full HD, due porte USB Type-C (USB4), tre porte USB Type-A e batteria da 92 Wh. Sarà in vendita da agosto.

Acer Nitro Blaze Link

La Nitro Blaze Link è una console portatile per lo streaming dei giochi. Non integra un processore, ma deve essere collegata a notebook o PC tramite Wi-Fi 6. Ha uno schermo touch da 7 pollici (1920×1200 pixel), 1 GB di RAM LPDDR4X, 8 GB di storage, jack audio, due altoparlanti da 2 Watt e porta USB Type-C per la ricarica della batteria da 18 Wh.