 Computex 2026: Acer annuncia nuovi notebook Swift e Aspire
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Computex 2026: Acer annuncia nuovi notebook Swift e Aspire

Acer ha presentato i notebook Swift Air 14, Swift Spin 14 AI, Aspire X 16 AI e Aspire 18 AI con processori Intel, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 2 TB.
Computex 2026: Acer annuncia nuovi notebook Swift e Aspire
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Acer ha presentato i notebook Swift Air 14, Swift Spin 14 AI, Aspire X 16 AI e Aspire 18 AI con processori Intel, fino a 32 GB di RAM e SSD fino a 2 TB.
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Acer inaugura il Computex 2026 di Taipei con una serie di nuovi prodotti, tra cui Swift Air 14 e Swift Spin 14 AI. Il primo notebook pesa solo 1,19 Kg, quindi è la scelta ideale per la massima portabilità. Il secondo è un convertibile con prestazioni sufficienti per eseguire applicazioni AI (il produttore taiwanese ha annunciato anche la versione con processori Snapdragon X2 Elite/Plus). Gli Aspire X 16 AI e Aspire 18 AI sono invece Copilot+ PC più adatti alla creazione di contenuti.

Acer Swift Air 14 e Swift Spin 14 AI

Lo Swift Air 14 ha un telaio in alluminio e uno schermo da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Integra processori Intel Core Serie 3 fino al Core 7 350, affiancati da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD fino a 512 GB.

Queste sono le altre specifiche: webcam full HD con IR per Windows Hello, quattro altoparlanti, jack audio, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, due porte USB Type-C, porta USB Type-A e batteria da 70 Wh. Sarà in vendita dal mese di luglio.

Acer Swift Air 14

Lo Swift Spin 14 AI ha un telaio in alluminio e uno schermo touch da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Integra processori Intel Core Ultra Serie 3 fino al Core Ultra 9 386H, affiancati da un massimo di 32 GB di RAM DDR5 e SSD fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel con IR per Windows Hello, due altoparlanti, jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, card reader microSD, uscita HDMI 2.1, lettore di impronte digitali e batteria da 71 Wh. Sarà in vendita dal mese di luglio.

Acer Aspire X 16 AI e Aspire 18 AI

Il nuovo Aspire X 16 AI è disponibile in varie configurazioni. Quella migliore prevede uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA+ (2880×1800 pixel) e refresh rate di 120 Hz. È possibile scegliere i processori Intel Core Ultra X9 388H, Ultra X7 358H e Ultra 5 338H.

Acer Aspire X 16 AI

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD fino a 2 TB, webcam full HD con IR per Windows Hello, jack audio, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e Gigabit Ethernet, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, card reader microSD, uscita HDMI 2.1 e batteria da 84 Wh. Sarà in vendita dal mese di luglio.

Aspire 18 AI ha invece uno schermo da 18 pollici WUXGA con risoluzione di 1920×1200 pixel e refresh rate di 165 Hz. Acer ha integrato i processori Intel Core Ultra 9 386H, Core Ultra 7 355, Core Ultra 5 325 e Core Ultra 5 322.

Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD fino a 2 TB, webcam full HD con IR per Windows Hello, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1 e batteria da 71 Wh. Sarà in vendita dal mese di giugno.

Fonte: Acer

Pubblicato il 31 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
31 mag 2026
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