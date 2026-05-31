Computex 2026: Acer svela nuovi notebook TravelMate

Insieme a quelli destinati all’utenza consumer, Acer ha svelato al Computex 2026 quattro notebook business della serie TravelMate, tutti con processori Intel Serie 3 (base e Ultra). Sono il top di gamma TravelMate P6 14 AI, il convertibile TravelMate P2 Spin 14 e gli entry level TravelMate X2 14 e TravelMate X2 15. Arriveranno in Europa tra agosto e settembre.

Acer TravelMate P6 14 AI

Il TravelMate P6 14 AI è un Copilot+ PC. Integra infatti i processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra X7 368H. Lo schermo da 14 pollici è disponibile con pannello OLED touch e IPS non touch (risoluzione fino a 2880×1800 pixel). Il telaio è in fibra di carbonio e lega alluminio-magnesio.

Queste sono le altre specifiche: fino a 64 GB di RAM LPDDR5X, SSD fino a 1 TB, webcam da 5 megapixel, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali, touchpad in vetro, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, card reader microSD, jack audio, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e batteria da 71 Wh.

Acer TravelMate P2 Spin 14

Il TravelMate P2 Spin 14 ha invece uno schermo touch da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel). Integra processori Intel Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 e Core 3 304, affiancati da 16 GB di RAM DDR5 e SSD fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel, fotocamera da 5 megapixel, due altoparlanti, lettore di impronte digitali, touchpad in vetro, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, card reader microSD, jack audio, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Gigabit Ethernet e batteria da 53 o 65 Wh.

Acer TravelMate X2 14/15

I TravelMate X2 14 e 15 condividono quasi tutte le specifiche ad eccezione dello schermo: 14 pollici (1920×1200 pixel) e 15,6 pollici (1920×1080 pixel), rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core Core 7 350, Core 5 320 e Core 3 304, fino a 16 GB di RAM DDR5, SSD fino a 1 TB, webcam full HD, due altoparlanti, touchpad in vetro, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, jack audio, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e batteria da 53/65 Wh (X2 14/15).