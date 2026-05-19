 Microsoft annuncia nuovi Surface Pro e Laptop per aziende
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Microsoft annuncia nuovi Surface Pro e Laptop per aziende

Microsoft ha annunciato i nuovi Surface Pro 12 (13 pollici) e Laptop 8 (13, 13,8 e 15 pollici) for Business con processori Intel Core Ultra Serie 3.
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Microsoft ha annunciato i nuovi Surface Pro 12 (13 pollici) e Laptop 8 (13, 13,8 e 15 pollici) for Business con processori Intel Core Ultra Serie 3.
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Microsoft ha svelato quattro nuovi Surface per l’utenza business. Il Surface Pro 12 con schermo da 13 pollici e i Surface Laptop 8 con schermo da 13, 13,8 e 15 pollici integrano i recenti processori Intel Core Ultra Serie 3. Ovviamente i prezzi sono più alti dei precedenti modelli a causa del cosiddetto RAMageddon. Le corrispondenti versioni con chip Snapdragon X2 arriveranno nei prossimi mesi.

Surface Pro 12 for Business: specifiche e prezzo

Il design del Surface Pro 12 non è cambiato rispetto alla generazione precedente. La novità principale è rappresentata dai processori Intel Core Ultra 5 335 e Ultra 7 366H con GPU integrata e NPU che offre prestazioni fino a 50 TOPS (quindi sono Copilot+ PC).

Surface Pro 12 for Business

Queste sono le altre specifiche: schermo touch PixelSense (LCD o OLED) da 13 pollici con risoluzione di 2880×1920 pixel e refresh rate di 120 Hz, 16/32/64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 256/512 GB o 1 TB, fotocamera posteriore da 10 megapixel, fotocamera frontale a 1440p, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo e 5G, altoparlanti stereo e due porte USB4 (Thunderbolt 4) Type-C. Il prezzo base è 2.149,00 euro (Core Ultra 5, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB e Wi-Fi).

Surface Laptop 8 for Business: specifiche e prezzi

Anche il design dei nuovi Surface Laptop 8 è rimasto invariato. Oltre ai processori Intel Core Ultra 3 ci sono anche il touchpad aptico e lo schermo privacy antiriflesso (opzionale solo per la versione da 13,8 pollici).

Il modello entry level ha uno schermo touch PixelSense da 13 pollici con risoluzione di 1920×1280 pixel, processore Intel Core Ultra 5 325, 16/24 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 256/512 GB o 1 TB, webcam full HD, due porte USB 3.2 Type-C, una porta USB 3.2 Type-A, jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, lettore di impronte digitali e tastiera retroilluminata. Il prezzo base è 1.579,00 euro (16 GB di RAM e SSD da 256 GB).

Surface Laptop 8 for Business (13 pollici)

Gli altri due Surface Laptop 8 condividono quasi tutte le specifiche. La principale differenza è rappresentata dallo schermo touch PixelSense Flow: 13,8 pollici (2304×1536 pixel) e 15 pollici (3270×2180 pixel), entrambi con refresh rate di 120 Hz.

Surface Laptop 8 for Business (13,8 pollici)

Queste sono le altre specifiche: 16/32/64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 256/512 GB o 1 TB, webcam full HD, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, altoparlanti stereo, due porte USB4 (Thunderbolt 4) Type-C, una porta USB 3.2 Type-C, jack audio, tastiera retroilluminata e lettore microSDXC Express (solo modello da 15 pollici). I prezzi base sono 2.149,00 euro (13,8 pollici) e 2.389,00 euro (15 pollici).

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 19 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
19 mag 2026
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