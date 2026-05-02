MSI Modern 15: potente notebook da 15,6" con AMD Ryzen 7 (-100€)

Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio portandoti a casa una notebook potente a un prezzo davvero vantaggioso. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello l’MSI Modern 15 a soli 699 euro, invece che 799 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 13% che taglia il prezzo facendoti risparmiare 100 euro sul totale. Per ciò che potrai ottenere non è per niente male. Inoltre l’offerta ti dà la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

MSI Modern 15: potente e al giusto prezzo

Con l’MSI Modern 15 non avrai assolutamente delusioni e potrai accedere a programmi pesanti senza nessun problema. È infatti dotato del potente processore AMD Ryzen 7 7730U e viene affiancato da ben 16 GB di RAM per garantire ottime prestazioni. Inoltre troviamo un SSD da 512 GB, che è sufficiente per archiviare ciò che desideri, e il sistema operativo Windows 11 Home.

È dotato della scheda grafica AMD Radeon con un display da 15,6 pollici e la risoluzione FHD 1920 x 1080 p. Inoltre pesa solo 1,75 kg e ha uno spessore di 19,9 mm per risultare maneggevole e leggero. La tastiera è retroilluminata e compatta, e c’è un touchpad integrato molto sensibile e fluido. Potrai avvalerti della WiFi 6 per connessione a internet veloce e delle porte USB Type-A e USB Type-C per connettere periferiche e pendrive. C’è poi una porta HDMI per collegare un secondo monitor e uno slot per scheda microSD.

Ci sarebbero altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo potrebbero sparire in fretta. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo MSI Modern 15 a soli 699 euro, invece che 799 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.