ASUS Vivobook 15 con i7, RAM 16GB, 512GB SSD è potente e costa il giusto

Se devi acquistare un notebook potente ma non sei disposto a spendere un patrimonio dai un’occhiata a questa occasione spettacolare che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’ASUS Vivobook 15 a soli 559 euro, invece che 699 euro.

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ASUS Vivobook 15 a questa cifra è il migliore di oggi

Sicuramente per il prezzo con cui puoi averlo oggi l’ASUS Vivobook 15 rappresenta la migliore occasione nella categoria. Grazie al potente processore Intel Core i7 150U con 10 Core e fino a 5.4 GHz potrai goderti prestazioni eccellenti. Inoltre ci sono 16 GB di RAM, un SSD NVMe da 512 GB e troverai già installato il sistema operativo Windows 11 Home.

Ha una scheda grafica Intel già integrata per ottima risoluzione delle immagini e le tecnologie WiFi 6 e Bluetooth 5.2 per connessioni veloci. Gode di uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD da 1920 x 1080 p, dotato di tecnologia antiriflesso e bassa emissione di luce blu. La tastiera è retroilluminata e possiede il tastierino numerico e un touchpad integrato. Ci sono poi le porte USB 3.2 per trasferimenti veloci, la porta HDMI per collegare un secondo monitor e possiede una cerniera per aprirlo a 180°.

Fai alla svelta perché una promozione del genere sicuramente scadrà presto. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook 15 a soli 559 euro, invece che 699 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.