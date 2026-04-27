 ASUS Vivobook 15 con i7, RAM 16GB, 512GB SSD è potente e costa il giusto
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ASUS Vivobook 15 con i7, RAM 16GB, 512GB SSD è potente e costa il giusto

L'ASUS Vivobook 15 con Intel Core i7, 16GB di RAM e SSD da 512GB è il giusto compromesso per avere potenza al giusto prezzo.
ASUS Vivobook 15 con i7, RAM 16GB, 512GB SSD è potente e costa il giusto
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L'ASUS Vivobook 15 con Intel Core i7, 16GB di RAM e SSD da 512GB è il giusto compromesso per avere potenza al giusto prezzo.

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ASUS Vivobook 15 a questa cifra è il migliore di oggi

Sicuramente per il prezzo con cui puoi averlo oggi l’ASUS Vivobook 15 rappresenta la migliore occasione nella categoria. Grazie al potente processore Intel Core i7 150U con 10 Core e fino a 5.4 GHz potrai goderti prestazioni eccellenti. Inoltre ci sono 16 GB di RAM, un SSD NVMe da 512 GB e troverai già installato il sistema operativo Windows 11 Home.

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Ha una scheda grafica Intel già integrata per ottima risoluzione delle immagini e le tecnologie WiFi 6 e Bluetooth 5.2 per connessioni veloci. Gode di uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD da 1920 x 1080 p, dotato di tecnologia antiriflesso e bassa emissione di luce blu. La tastiera è retroilluminata e possiede il tastierino numerico e un touchpad integrato. Ci sono poi le porte USB 3.2 per trasferimenti veloci, la porta HDMI per collegare un secondo monitor e possiede una cerniera per aprirlo a 180°.

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Pubblicato il 27 apr 2026

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Michea Elia
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27 apr 2026
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