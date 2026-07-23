In arrivo un MacBook Neo con chip A19 Pro e più RAM

Secondo Mark Gurman (noto giornalista di Bloomberg), Apple annuncerà un nuovo MacBook Neo con un processore più potente e una maggiore quantità di RAM. Il modello entry level della famiglia ha ottenuto un grande successo, ma ora è molto probabile un aumento dei prezzi. L’azienda di Cupertino aggiornerà anche MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini e Mac Studio.

Nuovi Mac in arrivo tra fine 2027 e inizio 2028

L’attuale MacBook Neo integra un processore A18 Pro e 8 GB di RAM. Nonostante ciò offre prestazioni sufficienti per eseguire la maggior parte delle applicazioni più utilizzate. Apple aggiungerà però altre funzionalità AI a macOS, quindi servirà una maggiore potenza di calcolo.

Secondo Gurman, l’azienda di Cupertino ha avviato lo sviluppo di un nuovo MacBook Neo con processore A19 Pro (quello degli iPhone 17 Pro/Pro Max). Incrementerà inoltre la dotazione di memoria, quindi potrebbero esserci almeno 12 GB di RAM. A causa delle note difficoltà di approvvigionamento dei chip, Apple potrebbe però eliminare la versione con 256 GB di storage, lasciando solo quella da 512 GB. Considerato il recente aumento dei prezzi, il nuovo modello dovrebbe costare quasi 1.000 euro. Il lancio è previsto nel primo trimestre 2027.

L’aggiornamento della famiglia dei Mac inizierà con il MacBook Pro da 14 pollici più economico. Integrerà quindi il processore M6. Dovrebbe essere annunciato in autunno insieme a due nuovi iMac con chip M5. I modelli più attesi sono i MacBook Pro con schermo OLED touch da 14 e 16 pollici (forse chiamati MacBook Ultra).

Il lancio è previsto tra fine 2026 e inizio 2027. Integreranno gli attuali chip M5 Pro e M5 Max. Circa un anno dopo verranno aggiornati con i chip M7 Pro e M7 Max. I nuovi MacBook Air arriveranno all’inizio del 2027 con schermi da 13/15 pollici (OLED dal 2028). Un altro MacBook Pro base con schermo da 14 pollici e chip M7 arriverà nel 2027. Avrà un design simile a quello dei MacBook Pro con display OLED.

Per quanto riguarda Mac mini e Mac Studio non è nota la roadmap. L’arrivo sul mercato dipenderà dalla disponibilità dei chip (RAM e storage). Questi due prodotti sono diventati molto popolari perché possono eseguire localmente modelli e agenti AI. Attualmente sono in test versioni del Mac Mini con chip M5 Pro e M6, mentre il Mac Studio dovrebbe integrare i chip M5 Max e M5 Ultra. Dal 28 luglio, gli utenti statunitensi potranno acquistare i Mac in leasing.