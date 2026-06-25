Apple aumenta i prezzi di iPad e Mac (iPhone esclusi)

Apple ha chiuso temporaneamente lo store online, come quando annuncia nuovi prodotti. Stavolta però la sorpresa è meno piacevole. L’azienda di Cupertino ha incrementato i prezzi di iPad e Mac. Gli iPhone sono al momento esclusi, ma quasi certamente riceveranno lo stesso “trattamento” con l’arrivo dei prossimi modelli. La brutta notizia era stata anticipata dal CEO Tim Cook la scorsa settimana.

Costi di RAM e SSD fuori controllo

A differenza di altri produttori, Apple ha finora “assorbito” l’aumento dei costi di memorie DRAM e flash NAND, grazie alle scorte di magazzino, alla diversificazione dei fornitori e a contratti favorevoli. Ma per colpa dei produttori, che preferiscono vendere le HBM (High Bandwidth Memory) usate nei data center AI, i costi sono quadruplicati in 12 mesi e l’attuale crisi continuerà anche nel 2027. L’azienda di Cupertino ha pertanto deciso di aumentare i prezzi di iPad e Mac in tutto il mondo.

La rapida espansione dei data center per l’AI ha creato un’impennata straordinaria della domanda di memoria e spazio di archiviazione. Non abbiamo mai visto un aumento del prezzo di un componente così elevato e rapido. Abbiamo protetto i propri clienti da questi aumenti, ma ora siamo giunti a un punto in cui dobbiamo iniziare ad aumentare i prezzi di diversi prodotti, inclusi iPad e Mac. Sappiamo che questa non è una notizia gradita e stiamo lavorando instancabilmente per trovare soluzioni.

Questi sono i nuovi prezzi base degli iPad:

iPad: 509 euro

iPad mini: 689 euro

iPad Air 11 pollici: 829 euro

iPad Air 13 pollici: 1.019 euro

iPad Pro 11 pollici: 1.319 euro

iPad Pro 13 pollici: 1.669 euro

Questi sono invece i nuovi prezzi base dei Mac:

MacBook Neo: 799 euro

MacBook Air 13 pollici: 1.449 euro

MacBook Air 15 pollici: 1.749 euro

MacBook Pro 14 pollici: 2.249 euro

MacBook Pro 16 pollici: 3.499 euro

Mac mini: 979 euro

iMac: 1.829 euro

Mac Studio: 3.049 euro

Sono aumentati anche i prezzi di HomePod, HomePod mini, Apple TV 4K e Vision Pro. Al momento non ci sono rincari per gli iPhone, ma è solo questione di tempo.