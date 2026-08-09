Reddit: tool AI per la moderazione e altre novità

Reddit ha annunciato una serie di cambiamenti per la piattaforma e nuovi tool per migliorare l’interazione degli utenti, potenziare la moderazione dei contenuti sfruttando l’intelligenza artificiale e bloccare lo scraping non autorizzato. Quest’ultima novità potrebbe avere conseguenze per Old Reddit, il cui futuro è incerto.

Rules Hub: tool AI per la moderazione

L’azienda di San Francisco scrive che oltre 130 milioni di persone visitano Reddit ogni giorno e scrivono milioni di post e commenti. Nel corso dei 21 anni dal lancio ci sono stati profondi cambiamenti per Internet, quindi è necessario modernizzare l’infrastruttura. Nei prossimi mesi verranno gradualmente introdotte novità che migliorano moderazione, partecipazione e protezione.

Reddit aggiornerà innanzitutto i tool di moderazione. Uno di essi è Rules Hub. Permette ai moderatori di scegliere quali regole applicare automaticamente, decidere cosa succede quando una regola viene attivata (inviare in coda, filtrare o rimuovere), visualizzare un’anteprima prima di abilitarla e verificare la loro efficacia. Rules Hub è stato testato con oltre 700 community. I test sono stati ora estesi a tutte le nuove community. La disponibilità globale è prevista entro la fine anno.

Attualmente il tool denominato Automod esegue azioni automatiche di moderazione sulla base di keyword e pattern. Rules Hub sfrutta invece modelli AI per valutare se un post o un commento rispetta le regole. Essendo più efficace potrebbe diventare il tool predefinito.

Altre novità riguardano la partecipazione dei nuovi utenti alle comunità. Oggi ci sono barriere invisibili che possono ostacolare l’interazione, tra cui soglie karma (sistema di reputazione) e età dell’account (da quanto tempo è stato creato un account), introdotti per prevenire spam, attacchi coordinati e aggiramento dei ban. Con il miglioramento dei tool di moderazione potrebbero essere eliminati in futuro.

L’ultima novità riguarda scraping e spam. Da mesi è in corso uno scontro (anche legale) con aziende che usano i contenuti per addestrare i modelli AI. L’accesso alla versione originale della piattaforma, nota come Old Reddit, sarà possibile solo con login. Ciò dovrebbe impedire l’uso ai bot AI. Sono previsti altri cambiamenti e non è esclusa la chiusura, come anticipato circa un mese fa.