Reddit contro Perplexity e SerpApi, la causa può proseguire

Il giudice Paul A. Engelmayer ha respinto (PDF) la mozione presentata da Perplexity e SerpApi, quindi il procedimento legale avviato da Reddit può continuare. L’azienda guidata da Steve Huffman aveva denunciato Perplexity per l’uso non autorizzato dei contenuti pubblicati sulla piattaforma effettuato con l’aiuto di tre web scraper (SerpApi, Oxylabs e AWMProxy). SerpApi ha invece ottenuto una prima vittoria contro Google.

Violazione del Digital Millennium Copyright Act

Secondo Reddit, Perplexity utilizza i servizi dei tre web scraper per aggirare il blocco inserito nel file robots.txt (Robots Exclusion Protocol). Invece di accedere direttamente alla piattaforma, l’azienda guidata da Aravind Srinivas sfrutta i risultati delle ricerche di Google “rastrellati” dai tre web scraper. I contenuti di Reddit vengono mostrati nelle SERP di Google in virtù di un accordo commerciale tra le due aziende.

SerpApi, Oxylabs e AWMProxy hanno aggirato la protezione SearchGuard dell’azienda di Mountain View, violando quindi il Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Perplexity e i tre web scraper avevano chiesto di rigettare la causa nella sua interezza. Il giudice ritiene invece che il procedimento legale può proseguire su uno dei tre punti.

In dettaglio sono state respinte le accuse di ingiusto arricchimento e concorrenza sleale, ma il giudice ha confermato quella di cospirazione civile. Durante la causa, Reddit dovrà dimostrare che Perplexity e i tre web scraper hanno collaborato per accedere ai contenuti attraverso i risultati delle ricerche di Google, violando il DMCA.

Un portavoce di Reddit ha dichiarato:

La decisione odierna ci avvicina di un passo alla possibilità di ritenere responsabili i malintenzionati. Reddit sostiene l’accesso responsabile ai contenuti pubblici, ma ci opponiamo alle aziende che aggirano le nostre protezioni, ignorano le nostre regole e traggono profitto dalle nostre community senza autorizzazione. Gli utenti di Reddit creano alcune delle conversazioni umane più preziose su Internet. Intendiamo proteggerle.

Questo è invece il commento ufficiale di Perplexity:

La causa intentata da Reddit rivendica il diritto di controllare l’accesso a pagine web pubbliche che non le appartengono, utilizzando uno strumento di sicurezza che non ha creato, per conto di utenti a cui non ha dato il consenso. Difenderemo la libertà di Internet e vinceremo.

La decisione sembra opposta a quella favorevole a SerpApi nello scontro legale con Google. Il giudice ha tuttavia sottolineato che Google ha solo genericamente affermato di avere licenze per visualizzare contenuti protetti da copyright. Reddit ha invece sostenuto che il suo accordo di licenza con Google vieta espressamente alcuni usi dei dati, ai quali Perplexity ha avuto accesso usando i metodi offerti dai tre web scraper.