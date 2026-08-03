 Il CEO di Anthropic si stupisce che i dipendenti lavorino per soldi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il CEO di Anthropic si stupisce che i dipendenti lavorino per soldi

Nel pieno della guerra dei talenti nell'AI, Dario Amodei teme che i candidati scelgano Anthropic per i soldi e non per la sua missione.
Il CEO di Anthropic si stupisce che i dipendenti lavorino per soldi
Business AI
Nel pieno della guerra dei talenti nell'AI, Dario Amodei teme che i candidati scelgano Anthropic per i soldi e non per la sua missione.
TechCrunch, Wikimedia
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Ina Fried e Madison Mills hanno appena firmato un contenuto interessante su Axios, dedicato alla guerra interna al settore AI per la caccia ai talenti migliori. Vale la pena leggerlo nella sua forma integrale (è breve, link a fondo articolo). Il passaggio più interessante, a mio parere, è una frase che rischia di passare inosservata, ma che descrive quella sorta di scollamento dalla realtà che stanno vivendo i big dell’intelligenza artificiale. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Una fonte a conoscenza dei fatti ha riferito ad Axios che l’amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha espresso preoccupazione per il fatto che i nuovi talenti entrino a far parte dell’azienda più per i soldi che per la missione.

I big dell’AI e lo scollamento dalla realtà

Per chi non lo sa, Dario Amodei è tra i co-fondatori di Anthropic, società che oggi guida nel ruolo di CEO, nota soprattutto per Claude. Che si stupisca e si preoccupi per il fatto che i dipendenti entrino nel team con l’obiettivo di guadagnare è la testimonianza di una visione in cui, chi ne è immerso, perde contatto con il contesto generale. Di quale missione sta parlando? La leadership del mercato? E soprattutto, perché dovrebbe essere una priorità per chi entra in una società che ha comunque l’obiettivo del profitto?

Immaginiamo che, in modo coerente con quest’ottica, quando la bolla AI sarà scoppiata, Anthropic (e le altre realtà sulla stessa lunghezza d’onda) avrà un occhio di riguardo per i collaboratori che hanno messo al secondo posto lo stipendio nel nome della mission aziendale, senza far ricorso alle solite frasi di rito per sacrificarli nel nome di una ristrutturazione interna.

Non è dato sapere quale sia questo scopo superiore a cui tendere, che dovrebbe essere la più importante attrattiva per i dipendenti. Al momento è chiaramente la leadership del mercato che il concorrente OpenAI ha contribuito ad aprire con il lancio di ChatGPT e che oggi si può dire ormai saturo. O, forse, Amodei intende che è necessario imporre al settore dell’intelligenza artificiale la visione di Anthropic, immaginando di direzionarne l’evoluzione seguendo i propri principi?

Fonte: Axios

Pubblicato il 3 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Agente AI con DeepSeek usato per colpire server vulnerabili

Agente AI con DeepSeek usato per colpire server vulnerabili
Reddit contro Perplexity e SerpApi, la causa può proseguire

Reddit contro Perplexity e SerpApi, la causa può proseguire
Ban social media in Australia: molti minori ancora online

Ban social media in Australia: molti minori ancora online
Ban app di nudificazione: giudice nega richiesta di xAI

Ban app di nudificazione: giudice nega richiesta di xAI
Agente AI con DeepSeek usato per colpire server vulnerabili

Agente AI con DeepSeek usato per colpire server vulnerabili
Reddit contro Perplexity e SerpApi, la causa può proseguire

Reddit contro Perplexity e SerpApi, la causa può proseguire
Ban social media in Australia: molti minori ancora online

Ban social media in Australia: molti minori ancora online
Ban app di nudificazione: giudice nega richiesta di xAI

Ban app di nudificazione: giudice nega richiesta di xAI
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
3 ago 2026
Link copiato negli appunti