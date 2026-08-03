Hugging Face ha usato GLM-5.2 di Z.ai per scoprire l’intrusione effettuata da GPT-5.6 Sol di OpenAI. Oltre che per scopi difensivi, i modelli open source possono essere sfruttati anche per eseguire attacchi informatici a basso costo. Gli esperti di Palo Alto Networks hanno rilevato una campagna di hacking autonoma eseguita da un agente AI con l’aiuto del modello DeepSeek.

Attacchi agentici con DeepSeek

Gli attacchi agentice sono stati effettuato da un cybercriminale cinese sfruttando DeepSeek attraverso Hermes Agent, un agente AI open source che può eseguire diverse azioni in autonomia, tra cui interazione con terminali del sistema operativo, esecuzione comandi e accesso a servizi di messaggistica. Supporta una particolare modalità, denominata Yolo, che consente di funzionare senza chiedere l’autorizzazione all’operatore.

Le capacità di ragionamento di DeepSeek sono state utilizzate da Hermes Agent per scegliere il target, valutare le vulnerabilità e generare codice. Hermes è stato configurato per accettare istruzioni da un canale Telegram e cercare i server vulnerabili tramite il motore di ricerca FOFA.

L’agente AI ha individuato 84 server Langflow, scaricato un exploit da GitHub e identificato un server con la vulnerabilità CVE-2026-33017. Non riuscendo a sfruttare il bug, l’agente ha cercato un altro bersaglio. Ha quindi analizzato i repository degli exploit e scelto quello per n8n.

Usando FOFA ha trovato server con versioni vulnerabili di n8n e tentato di sfruttare un exploit che combina le vulnerabilità CVE-2026-21858 e CVE-2025-68613. Anche in questo caso, l’attacco è fallito. I ricercatori di Palo Alto Networks hanno comunque evidenziato le capacità dell’agente AI: ha ricercato autonomamente le vulnerabilità, ha determinato quali obiettivi fossero le opzioni migliori, ha scaricato il codice di exploit e ha poi tentato di sfruttare in pochi minuti gli obiettivi trovati, cosa che normalmente richiederebbe molte ore.