DuckDuckGo lancia gli occhiali senza AI e deride gli smart glasses

Mentre il mondo insorge contro gli occhiali smart, puntando il dito contro i rischi che comportano sul fronte della privacy, DuckDuckGo ha deciso di mettere in campo una mossa di marketing che merita di essere segnalata: il motore di ricerca ha appena lanciato i suoi occhiali da sole. Niente fotocamere, nessuna AI, zero microfoni né batterie da ricaricare.

Gli occhiali di DuckDuckGo, senza AI

Il modello Paso Robles è stato realizzato in collaborazione con Knockaround ed è descritto come il paio di occhiali da sole anti-sorveglianza più innovativi al mondo . Un’iniziativa che punta tutto sull’arma efficace dell’ironia, con un video di presentazione in stile keynote, una parolaccia censurata, parti del corpo pixellate e un villoso petto nudo in primo piano.

Siamo ossessionati dall’innovazione. Dunque, quando le Big Tech hanno iniziato a mettere fotocamere negli occhiali smart, ci siamo posti una domanda radicale: E se, semplicemente, non lo facessimo? .

La volontà è chiara: provare a ridicolizzare la tecnologia del momento, spogliandola di quell’aura che sembra aver già conquistato parecchi, stando ai numeri di vendita. E che, prima o poi, porterà sul mercato anche l’alternativa di Apple.

Questi innovativi occhiali da sole sono dotati di lenti panoramiche a 360 gradi. Tutto ciò che devi fare è muoverti circolarmente e guardare le cose. Ruotando.

Gli occhiali da sole DuckDuckGo Paso Robles possono essere acquistati sullo store online di Knockaround (link a fondo articolo) al prezzo di 30,81 euro. Lo slogan stampato sulla confezione è Progettati per bloccare il sole, non per mandare dati sulla nuvola . Questo un riepilogo delle caratteristiche.