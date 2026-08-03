 DuckDuckGo lancia gli occhiali senza AI e deride gli smart glasses
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DuckDuckGo lancia gli occhiali senza AI e deride gli smart glasses

Gli innovativi occhiali da sole presentati da DuckDuckGo puntano tutto sulla privacy: nessuna AI, nessun microfono e nessuna fotocamera.
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Gli innovativi occhiali da sole presentati da DuckDuckGo puntano tutto sulla privacy: nessuna AI, nessun microfono e nessuna fotocamera.
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Mentre il mondo insorge contro gli occhiali smart, puntando il dito contro i rischi che comportano sul fronte della privacy, DuckDuckGo ha deciso di mettere in campo una mossa di marketing che merita di essere segnalata: il motore di ricerca ha appena lanciato i suoi occhiali da sole. Niente fotocamere, nessuna AI, zero microfoni né batterie da ricaricare.

Gli occhiali di DuckDuckGo, senza AI

Il modello Paso Robles è stato realizzato in collaborazione con Knockaround ed è descritto come il paio di occhiali da sole anti-sorveglianza più innovativi al mondo. Un’iniziativa che punta tutto sull’arma efficace dell’ironia, con un video di presentazione in stile keynote, una parolaccia censurata, parti del corpo pixellate e un villoso petto nudo in primo piano.

Siamo ossessionati dall’innovazione. Dunque, quando le Big Tech hanno iniziato a mettere fotocamere negli occhiali smart, ci siamo posti una domanda radicale: E se, semplicemente, non lo facessimo?.

La volontà è chiara: provare a ridicolizzare la tecnologia del momento, spogliandola di quell’aura che sembra aver già conquistato parecchi, stando ai numeri di vendita. E che, prima o poi, porterà sul mercato anche l’alternativa di Apple.

Questi innovativi occhiali da sole sono dotati di lenti panoramiche a 360 gradi. Tutto ciò che devi fare è muoverti circolarmente e guardare le cose. Ruotando.

Gli occhiali da sole DuckDuckGo Paso Robles

Gli occhiali da sole DuckDuckGo Paso Robles possono essere acquistati sullo store online di Knockaround (link a fondo articolo) al prezzo di 30,81 euro. Lo slogan stampato sulla confezione è Progettati per bloccare il sole, non per mandare dati sulla nuvola. Questo un riepilogo delle caratteristiche.

  • Montatura Paso Robles nera opaca con finitura blackout;
  • lenti polarizzate;
  • nessuna AI, nessuna fotocamera, nessun microfono, nessun componente elettronico;
  • protezione UV400 completa;
  • logo DuckDuckGo nero lucido;
  • nessuna batteria, nessuna ricarica, nessuna fonte di alimentazione;
  • lenti resistenti agli urti conformi alle normative FDA;
  • custodia rigida personalizzata inclusa;
  • rischio di sorveglianza pari allo 0%.

Fonte: Knockaround

Pubblicato il 3 ago 2026

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