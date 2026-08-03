Le top 10 offerte di eBay oggi 3 agosto 2026

Di seguito trovi le top 10 offerte di eBay disponibili oggi 3 agosto 2026. Sfrutta subito queste incredibili opportunità per acquistare quello che ti serve. Potrai anche pagare in tre comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Inoltre, per molte destinazioni in Italia hai anche la consegna gratuita inclusa.
Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Navy Cellulare Smartphone a soli € 345,00!
Samsung Galaxy A57 5G 6,7” SM-A576 8+256GB Awesome Navy Cellulare Smartphone
Ventilatore Ryd 7 pale 65W Aria 12m Silenzioso telecomando 3 livelli di Altezza a soli € 37,90 con AUG26!
Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Black Nero a soli € 805,00!
Apple iPhone 17 5G 256GB 6,3″ Nuovo Originale Smartphone Black Nero
Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Absolute a soli € 184,00 con FRITPSPRA26!
Nintendo Switch 2 Console Black NUOVO a soli € 479,99!
Macchina da caffè Magnifica Evo ECAM290.61.SB | Ricondizionato a soli € 305,91 con REFURBAUG26!
Aspirapolvere senza filo Dyson V10 Konical (Nero) a soli € 399,00!
Western Digital WD Elements Portable 5TB Hard Disk Esterno 2.5″ USB3.2 Backup PC a soli € 165,99!
Western Digital WD Elements Portable 5TB Hard Disk Esterno 2.5″ USB3.2 Backup PC
TV 65″ TCL 65V6B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO 8K NO SAMSUNG a soli € 374,99!
TV 65″ TCL 65V6B LED 4K ULTRA HD SMART WIFI HDR GOOGLE TV HDMI NO 8K NO SAMSUNG
APPLE MACBOOK AIR M5 13″ 16gb 512gb CPU 10‑core, GPU 8‑core, MIDNIGHT NUOVO 2026 a soli € 1.199,00!
APPLE MACBOOK AIR M5 13″ 16gb 512gb CPU 10‑core, GPU 8‑core, MIDNIGHT NUOVO 2026