MacBook Air M5 batte Microsoft Surface Pro 8, anche su Word

Microsoft Word si apre in circa 6,5 secondi sul MacBook Air M5. Sul Surface di Microsoft, con lo stesso software e la stessa quantità di memoria, servono invece circa 12 secondi, quasi il doppio. Un risultato difficile da giustificare, soprattutto perché riguarda proprio l’applicazione di punta di Microsoft sul suo stesso hardware.

A misurarlo è stato PhoneBuff, il canale YouTube specializzato in test comparativi controllati. Il confronto tra Surface e MacBook Air M5 è stato impietoso: il portatile Apple supera quello Microsoft nella maggior parte dei test.

Word di Microsoft va più veloce sul MacBook Air M5 che sul Surface Pro 8

I risultati dei test mostrano un vantaggio costante per il MacBook Air M5. In Microsoft Word, il portatile Apple apre un documento in circa 6,5 secondi contro i 12 secondi del Surface Laptop. Nell’estrazione dei file il divario aumenta ancora: meno di 10 secondi per il Mac contro oltre 40 secondi per il Surface, circa quattro volte più lento. Anche con Adobe Premiere Pro il MacBook Air risulta nettamente superiore.

L’unico ambito in cui i due dispositivi si equivalgono è la navigazione web. In tutte gli altri test, il MacBook Air vince, spesso con margini molto ampi.

Il gaming: l’unica speranza di Microsoft

Il gaming è l’area dove il Surface se la cava, nonostante giri tramite Prism, l’emulatore/traduttore per Windows on Arm. A risoluzione nativa senza frame generation e upscaling, i due dispositivi si scambiano colpi alla pari. Ma quando quelle impostazioni vengono attivate, il MacBook Air torna in testa.

Microsoft ha rilasciato il Surface da 8 GB nel 2026, e si è scoperto che faticava con qualsiasi compito minimamente intenso. Quasi immediatamente dopo, Microsoft aveva annunciato ottimizzazioni speciali per dispositivi con 8 GB o più di memoria, un’ammissione involontaria che 4 GB non è sufficiente più per Windows 11 nel 2026.

Il Surface da 16 GB fa meglio di quello da 8 GB, ovviamente. Ma viene comunque demolito dal MacBook Air in quasi ogni test. Il chip M5 di Apple e macOS sono semplicemente più efficienti, fanno di più con le stesse risorse.

Per Microsoft il problema non riguarda solo il Surface, ma anche Windows on Arm. Il sistema deve usare Prism per tradurre molte applicazioni, aggiungendo un passaggio che può rallentare le prestazioni. Il risultato è paradossale: Word, un software Microsoft, gira più velocemente su un MacBook che su un PC Surface.