 Logitech G502 X LIGHTSPEED: il mouse wireless da gaming che fa la differenza
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Logitech G502 X LIGHTSPEED: il mouse wireless da gaming che fa la differenza

Il mouse wireless da gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED fa una notevole differenza e oggi lo puoi avere su Amazon in doppio sconto.
Logitech G502 X LIGHTSPEED: il mouse wireless da gaming che fa la differenza
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Il mouse wireless da gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED fa una notevole differenza e oggi lo puoi avere su Amazon in doppio sconto.
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Se preferisci tastiera e mouse al controller di gioco allora non devi perderti assolutamente questa promozione che ti stiamo segnalando. In questo momento su Amazon puoi acquistare il mouse wireless da gaming Logitech G502 X LIGHTSPEED a soli 76,30 euro, invece che 129,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

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Logitech G502 X LIGHTSPEED: un prolungamento della mano

Avere un mouse wireless da gaming di qualità può davvero fare la differenza durante le partite e il Logitech G502 X LIGHTSPEED garantisce proprio questo. Innanzitutto è stato pensato per essere leggero e maneggevole. Ha un peso di appena 102 grammi e un impugnatura ergonomica che ti permetterà di muoverlo velocemente senza fatica. In più è dotato di pulsanti per scorciatoie veloci che potrai anche programmare come desideri tramite il software dedicato.

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La tecnologia ibrida ottica-meccanica degli switch garantisce una velocità eccezionale e quindi una risposta rapida. Può scorrere facilmente su qualsiasi superficie anche senza il tappetino e ha un sensore da gaming HERO da 25K estremamente preciso con zero smoothing, filtraggio e accelerazione. La tecnologia di connessione LIGHTSPEED wireless garantisce una rapidità eccezionale e una migliore affidabilità. Inoltre è in grado di arrivare fino a 140 ore con una sola ricarica, che avviene tramite il cavo USB Type-C.

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Insomma un mouse senza fili straordinario che ti aiuterà a dominare le partite. Oggi ha un costo assolutamente vantaggioso, quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Logitech G502 X LIGHTSPEED a soli 76,30 euro, invece che 129,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 29 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
29 lug 2026
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