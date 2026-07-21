Logitech G G923: vivi le corse con il volante e i pedali più acquistati

Se ti piacciono i videogiochi, e in particolare quelli di corse automobilistiche o simulatori, approfitta di questa promozione spettacolare che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere le mani sul volante da corsa e pedali Logitech G G923 a 210 euro, invece che 379,99 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Siamo di fronte a uno sconto del 45% sul prezzo di listino che ti fa risparmiare la bellezza di 170 euro sul totale . Inoltre se preferisci puoi acquistare tutto subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Logitech G G923: esperienza realistica e immersiva

Con il volante da corsa e pedali Logitech G G923 potrai davvero vivere un’esperienza estremamente realistica e immersiva. Ti sembrerà davvero di essere al volante della tua auto o del tuo camion e non seduto sulla sedia davanti al PC o alla console. Questa è la versione per Xbox Series X|S, Xbox One e PC e potrai facilmente collogare tutto senza problemi.

Grazie alla tecnologia di nuova generazione TRUEFORCE, con risposta di elaborazione 4000 volte al secondo, è in grado di regalare un’esperienza davvero incredibile. Inoltre ha la doppia frizione programmabile che simula la partenza delle auto da corsa e potrai controllare la sensibilità del volante, i livelli del ritorno di forza e la simulazione delle sterzate. In più sul volante sono posizionati dei pratici pulsanti che ti permetteranno di muoverti nel menù di gioco in modo molto più semplice.

Queste sono soltanto alcune delle tantissime funzionalità di questo splendido set. Dunque prima che l’offerta sparisca e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo volante da corsa e pedali Logitech G G923 a 210 euro, invece che 379,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.