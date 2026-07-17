HP multata in India per cartello su PC, cartucce e toner

L’autorità indiana per la concorrenza ha multato HP e alcuni suoi partner per aver fatto cartello, in relazione ai prezzi di cartucce, toner e PC. La sanzione non metterà in crisi le casse del gruppo, ma rappresenta senza dubbio un segnale. E pesa sull’immagine del brand, così come il recente caso del firmware Dynamic Security (su cui torneremo più avanti).

Cartucce, toner e PC, sanzione a HP e partner

Il riferimento è alla divisione HP India e agli accordi siglati con alcune realtà commerciali locali per gonfiare i costi delle offerte rivolte agli appalti governativi. Non si tratta dunque del segmento consumer. Nel testo c’è anche un riferimento a pratiche attuate per scoraggiare la rivendita di inchiostri definiti contraffatti , vale a dire ricaricati o rigenerati.

Sono diverse le sanzioni elevate nei confronti dell’azienda. Al cambio, circa 12 milioni di euro per quanto appena descritto, un altro milione di euro per violazioni specifiche riferite a cartucce, toner e materiali di consumo. Ci sono poi multe per l’equivalente di circa 320.000 euro a un totale di 21 rivenditori.

Proprio nei giorni della vicenda Dynamic Security

È l’ennesima grana per il marchio, che nei giorni scorsi è finito al centro di un’accesa polemica legata alla questione del firmware Dynamic Security. Tramite software, blocca l’utilizzo delle cartucce originali se sono ritenute troppo vecchie, scadute, anche se ancora in grado di funzionare perfettamente, costringendo così ad acquistarne di nuove. Una nuova forma di obsolescenza programmata, con la quale probabilmente dovremo fare i conti sempre più spesso in futuro.