 HP multata in India per cartello su PC, cartucce e toner
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

HP multata in India per cartello su PC, cartucce e toner

Dopo il caso del firmware Dynamic Security, HP finisce ancora una volta nel mirino con una multa in India per accordi anticoncorrenziali.
HP multata in India per cartello su PC, cartucce e toner
Tecnologia PC Hardware
Dopo il caso del firmware Dynamic Security, HP finisce ancora una volta nel mirino con una multa in India per accordi anticoncorrenziali.
Mahrous Houses, Unsplash
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

L’autorità indiana per la concorrenza ha multato HP e alcuni suoi partner per aver fatto cartello, in relazione ai prezzi di cartucce, toner e PC. La sanzione non metterà in crisi le casse del gruppo, ma rappresenta senza dubbio un segnale. E pesa sull’immagine del brand, così come il recente caso del firmware Dynamic Security (su cui torneremo più avanti).

Cartucce, toner e PC, sanzione a HP e partner

Il riferimento è alla divisione HP India e agli accordi siglati con alcune realtà commerciali locali per gonfiare i costi delle offerte rivolte agli appalti governativi. Non si tratta dunque del segmento consumer. Nel testo c’è anche un riferimento a pratiche attuate per scoraggiare la rivendita di inchiostri definiti contraffatti, vale a dire ricaricati o rigenerati.

Sono diverse le sanzioni elevate nei confronti dell’azienda. Al cambio, circa 12 milioni di euro per quanto appena descritto, un altro milione di euro per violazioni specifiche riferite a cartucce, toner e materiali di consumo. Ci sono poi multe per l’equivalente di circa 320.000 euro a un totale di 21 rivenditori.

Proprio nei giorni della vicenda Dynamic Security

È l’ennesima grana per il marchio, che nei giorni scorsi è finito al centro di un’accesa polemica legata alla questione del firmware Dynamic Security. Tramite software, blocca l’utilizzo delle cartucce originali se sono ritenute troppo vecchie, scadute, anche se ancora in grado di funzionare perfettamente, costringendo così ad acquistarne di nuove. Una nuova forma di obsolescenza programmata, con la quale probabilmente dovremo fare i conti sempre più spesso in futuro.

Sull’argomento è intervenuto tempo fa Enrique Lores, ex CEO (oggi numero uno di PayPal), affermando che le cartucce non originali sono pericolose. Per le casse del gruppo lo sono di certo, ma secondo il dirigente anche per gli utenti, raccontando di essere a conoscenza di virus trasmessi attraverso quelle rigenerate. La contromisura adottata dal produttore? Esattamente quello stesso firmware che rende inutilizzabili i ricambi originali se si lascia trascorrere del tempo. E il cerchio si chiude.

Fonte: Competition Commission of India (PDF)

Pubblicato il 17 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Logitech K400 Plus: tastiera wireless touch super versatile a soli 25€

Logitech K400 Plus: tastiera wireless touch super versatile a soli 25€
Fino a 30€ di extra sconto su eBay per le migliori console da gaming

Fino a 30€ di extra sconto su eBay per le migliori console da gaming
Mouse wireless verticale con Trackball per azzerare la fatica al computer

Mouse wireless verticale con Trackball per azzerare la fatica al computer
Cosa sono le carte collezionabili NVIDIA dedicate a GeForce

Cosa sono le carte collezionabili NVIDIA dedicate a GeForce
Logitech K400 Plus: tastiera wireless touch super versatile a soli 25€

Logitech K400 Plus: tastiera wireless touch super versatile a soli 25€
Fino a 30€ di extra sconto su eBay per le migliori console da gaming

Fino a 30€ di extra sconto su eBay per le migliori console da gaming
Mouse wireless verticale con Trackball per azzerare la fatica al computer

Mouse wireless verticale con Trackball per azzerare la fatica al computer
Cosa sono le carte collezionabili NVIDIA dedicate a GeForce

Cosa sono le carte collezionabili NVIDIA dedicate a GeForce
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
17 lug 2026
Link copiato negli appunti