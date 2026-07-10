Cosa sono le carte collezionabili NVIDIA dedicate a GeForce

Senza che nessuno se lo aspettasse, NVIDIA ha annunciato un mazzo di carte collezionabili dedicate alla storia di GeForce. In totale sono 11 e fanno parte della Series 1, il che fa pensare che più avanti ne arriveranno altre. Vediamo di cosa si tratta e come averle.

Le carte collezionabili di NVIDIA GeForce

Non sono da gioco, non hanno indicazioni su punti vita e attacco come quelle di Magic o Hearthstone. Sono semplicemente un oggetto da collezione, niente di più e niente di meno. Qui sotto il video pubblicato per presentare l’iniziativa.

Ecco quali sono le carte che fanno parte della Series 1. Sono elencate in ordine cronologico, sulla base dell’evento che omaggiano nella storia del brand GeForce e dell’azienda.

NV1 (1995): il primo processore multimediale di NVIDIA con audio, joystick, 2D e 3D;

GeForce 256 (1999): la prima vera GPU al mondo con gestione di luci e rendering direttamente sulla scheda;

GeForce 3: la prima con shader programmabili per dare agli sviluppatori maggiore controllo;

GeForce 7800 GTX: il modello di punta degli anni 2000 con rendering HDR e shader avanzati;

GeForce 10 Series (Pascal): la GTX 1080 con passi in avanti per efficienza, prestazioni e supporto alla realtà virtuale;

Bubble, Chameleon e Medusa: demo tecniche storiche per mostrare in tempo reale la potenza delle nuove schede;

The way it’s meant to be played: carte dedicate al programma di partnership NVIDIA, ispirate a giochi cult come Unreal Tournament 2004 e Borderlands;

GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition: edizione speciale che celebra il ray tracing e Night City;

checklist card: una carta per i collezionisti, utile per tracciare la raccolta.

È bene precisare che non saranno in vendita, anche se non fatichiamo a immaginare che ben presto le vedremo comparire su eBay e altri marketplace simili. NVIDIA le distribuirà dal vivo, agli eventi come Bilibili World 2026, QuakeCon 2026 e gamescom 2026: bisognerà visitare lo stand e chiederle.