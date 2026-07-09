Lo strano caso del Lenovo G02: la console cambia nome

A fine maggio, Lenovo G02 è comparso sul mercato in modo improvviso e del tutto inaspettato. È una console portatile, dal design indiscutibilmente ispirato a quello del Game Boy, proposta su e-commerce come AliExpress in diverse versioni, alcune delle quali con migliaia di vecchi giochi precaricati. Un prodotto per il retrogaming in mobilità, insomma. La notizia di oggi è il cambio di brand: via il marchio che tutti conosciamo, ora si chiama Sunyao G02.

Lenovo G02 è diventato Sunyao G02, poi Gusgu H7

Non è difficile immaginare il motivo del cambiamento: l’associazione diretta con la pirateria. Pur trattandosi di giochi lanciati decine di anni fa, rimangono ancora oggi protetti da proprietà intellettuale. Come mostrato da un video hands-on di Retro Dodo (minuto 5:07), sul manuale c’è un avviso riguardante l’eventuale uso illegale. Il testo è piuttosto contorto e pieno di ripetizioni, ma vale la pena riportare la traduzione più fedele possibile per capire quanto il disclaimer metta le mani avanti, con la consapevolezza dell’utilizzo che sarebbe stato fatto del dispositivo.

Il gruppo Lenovo fornisce esclusivamente l’apparecchiatura console per il gioco. Il contenuto di gioco coinvolto nella console di gioco è scaricato in autonomia dai clienti. Ogni disputa legale derivante dal contenuto di gioco non ha nulla a che fare con il Gruppo Lenovo.

Sunyao è un brand che fa parte della famiglia Lenovo, solitamente associato a cuffie e accessori. Al momento, G02 risulta in vendita su store come AliExpress, a un prezzo di circa 100 euro, acquistabile anche dall’Italia. Lo si può trovare anche con un altro nome, associato a un marchio ancora differente, come Gusgu H7.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche note, il dispositivo integra un display IPS da 4,5 pollici con risoluzione 1024×768 pixel e proporzioni 4:3, un processore Rockchip RK3326 e uno slot per schede microSD fino a 1 TB. La batteria è da 4.000 mAh.