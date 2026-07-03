Steam Machine fuori uso per la Red Line of Death, dopo 20 minuti

Non è esattamente così che avevano immaginato l’esordio della Steam Machine, i tanti che per mesi hanno aspettato l’arrivo del PC/console di casa Valve. Prima l’annuncio dei prezzi folli dovuti anche alla crisi delle memorie, ora le segnalazioni di un problema che potrebbe metterne fuori uso l’hardware, poco dopo averlo acceso per la prima volta. Già si parla della Red Line of Death, ma è bene non creare allarmismo. Vediamo di cosa si tratta e cosa racconta l’unico caso documentato.

Incubo Red Line of Death per Steam Machine?

L’immagine qui sotto è stata condivisa da un utente su Reddit. Racconta di aver visto diventare la striscia LED rossa dopo aver trascorso circa 20 minuti in compagnia della macchina. Prima ha provato qualche minuto a giocare a No Man’s Sky, poi ha scaricato un aggiornamento di sistema. Evidentemente, qualcosa è andato storto con l’installazione dell’update.

Le pagine del supporto ufficiale fanno corrispondere quella particolare modalità di illuminazione della striscia LED a un problema della GPU. Più precisamente, se lampeggia in modo lento come a simulare un respiro, si tratta del mancato riconoscimento della componente. Niente di buono o che possa essere riparato con un riavvio.

Non è dato sapere se si tratta di un caso isolato o meno. Il fatto che Valve abbia previsto e codificato l’anomalia, però, consentirà all’acquirente di rivolgersi senza troppi ostacoli all’assistenza. Speriamo per lui che non debba aspettare troppo prima di poterci mettere di nuovo le mani.

Red Line of Death altro non è che una citazione al Red Ring of Death di Xbox 360, il problema che ha messo in ginocchio un numero spropositato di console. E in qualche modo anche alla Blue Screen of Death di Windows, la schermata che di tanto in tanto compare all’improvviso sui monitor dei nostri PC per ricordarci che la vita è imprevedibile.