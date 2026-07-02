Xbox Disc2Digital trasforma i giochi su disco in copie digitali

Ieri la notizia che ha indirizzato il futuro del mercato videoludico: niente più giochi su disco per le console Sony, a partire dal 2028. Da un certo punto di vista c’era da aspettarselo, ma l’annuncio ufficiale ha comunque segnato una svolta. E in casa Microsoft? Il trend è lo stesso, anche il gruppo di Redmond sta pensando a togliere di mezzo il supporto fisico, ma non in modo immediato e percorrendo una strada diversa, come dimostra l’iniziativa Xbox Disc2Digital.

Cos’è e come funziona Xbox Disc2Digital

La redazione di The Verge è venuta a conoscenza di questo progetto che punta a non lasciare a piedi chi ha già una libreria di titoli in custodia. Si tratta di una funzionalità attualmente in fase di test, compatibile con i cataloghi di Xbox One e Xbox Series X/S.

Funziona in modo piuttosto semplice: inserendo il disco del gioco, installandolo e avviandolo. L’operazione associa una sorta di diritto digitale alla copia fisica, in modo univoco, agganciandolo all’account Microsoft. In questo modo, potrà essere eseguito in futuro su una console senza lettore. Se l’utente passerà poi il disco a un amico o lo venderà, la controparte digitale verrà trasferita da un profilo all’altro.

Non è una dinamica poi tanto diversa rispetto a ciò che già avviene con l’abbonamento al Game Pass: se un gioco è incluso nel pacchetto e c’è anche nel catalogo del cloud gaming, allora lo si può lanciare in streaming (oltre a scaricarlo). Diversi modi di fruizione per lo stesso titolo.

Chi è coinvolto nella fase di test interna afferma che non tutti i giochi saranno compatibili con la funzionalità Xbox Disc2Digital. Ne sapremo di più quando ci sarà l’annuncio ufficiale.

La prossima Xbox con o senza lettore?

The Verge riferisce inoltre che la console next-gen di Microsoft potrebbe avere ancora in dotazione un lettore per i giochi su disco, almeno in una delle versioni proposte. Nome in codice Project Helix, la piattaforma dovrà competere con la PS6 di Sony, che invece ora sappiamo per certo farà girare solo titoli in digitale.