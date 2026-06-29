Steam Machine nel mirino dei bagarini: è già a più di 3000 dollari

Memore di quanto successo nei mesi scorsi con Steam Controller, Valve ha organizzato i preordini della Steam Machine con una modalità pensata per non mostrare il fianco all’azione dei bagarini. Però, questi non si sono fatti scoraggiare. La piattaforma è già in vendita su eBay a prezzi folli, in alcuni casi raggiungendo e superando i 3.000 dollari. Ufficialmente, le prenotazioni prendono il via oggi.

Steam Machine e i prezzi dei bagarini su eBay

Non è difficile trovare le inserzioni, per arrivare allo screenshot allegato di seguito è stata sufficiente una veloce ricerca sul marketplace. Propone la versione da 2 TB con il joypad a 3.050 dollari (circa 2.680 euro al cambio), ai quali vanno aggiunti 737 euro per la spedizione dagli Stati Uniti. Si arriva così a una spesa totale che va oltre i 3.400 euro. Quella stessa edizione è proposta dallo store ufficiale a 1.428 euro.

Il consiglio è ovviamente quello di non cedere alla tentazione. E di non pagare un sovrapprezzo, nemmeno se il conto finale è meno salato rispetto a quello mostrato qui sopra. Si va altrimenti ad alimentare un circolo vizioso.

Come funziona la lista d’attesa per l’acquisto

Sappiamo che Valve ha giustificato la spesa già di per sé parecchio elevata per l’acquisto della Steam Machine con gli effetti innescati dalla crisi della RAM e più in generale delle memorie. Il fenomeno sta mettendo in ginocchio l’intero settore tecnologico. Per evitare che qualcuno potesse fare incetta di unità da rivendere poi facendoci la cresta ha pensato a un sistema che prevede di soddisfare alcuni requisiti prima di comprarla.

Più precisamente, per entrare a far parte della lista d’attesa (attraverso il sito ufficiale) è necessario essere in possesso di un account Steam con il quale è stato effettuato un ordine prima del 27 aprile 2026. Questo dovrebbe evitare la registrazione di account sfruttati solo per allungare le mani sulla piattaforma, almeno in teoria.