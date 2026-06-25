 GTA 6 è in preordine nelle versioni Standard e Ultimate Edition
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GTA 6 è in preordine nelle versioni Standard e Ultimate Edition

È iniziata la fase di preordine per GTA 6: il titolo arriverà nella Standard Edition a 79,99 euro e nella Ultimate Edition a 99,99 euro.
GTA 6 è in preordine nelle versioni Standard e Ultimate Edition
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È iniziata la fase di preordine per GTA 6: il titolo arriverà nella Standard Edition a 79,99 euro e nella Ultimate Edition a 99,99 euro.
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L’attesa è finita: da oggi è possibile acquistare in preordine il titolo più atteso dell’anno, GTA 6. Il gioco di Rockstar Games arriverà su PS5 e Xbox Series X/S il 19 novembre 2026, ma fin da subito è possibile metterlo nel carrello degli store ufficiali di PlayStation e Xbox per garantirsene una copia, ottenendo così i contenuti bonus previsti. Più avanti, l’edizione fisica (ma con il solo codice per il download al suo interno) dovrebbe arrivare anche su Amazon. È un’ottima occasione, anche considerando il fatto di poter contare sulla prenotazione al prezzo minimo garantito in esclusiva su Amazon.

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Questa volta i protagonisti sono due, Jason Duval e la sua compagna Lucia Caminos. L’ambientazione è quella di Vice City, con la sua enorme mappa che molti non vedono l’ora di poter esplorare in ogni angolo. Lo sviluppatore ha fatto un lavoro enorme per rendere unica un’esperienza di gameplay che immaginiamo terrà incollati al joypad per molto tempo. Ci saranno missioni (come sempre fuori di testa) da affrontare durante una campagna single player che promette di definire un nuovo standard per il genere open world.

La copertina di GTA 6

Per quanto riguarda i prezzi, la Standard Edition è proposta a 79,99 euro, mentre la Ultimate Edition a 99,99 euro, ovviamente con materiale extra. Il preordine dà comunque diritto di accesso ad alcuni contenuti aggiuntivi, indipendentemente dall’edizione scelta. Dal 12 novembre sarà possibile iniziare a scaricarlo (si prospetta un download pesante), da una settimana più tardi giocarlo. Per ulteriori dettagli rimandiamo all’articolo dedicato.

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Da qui in avanti, Rockstar Games potrebbe rilasciare un nuovo trailer (il terzo), per mostrare l’ambientazione di Vice City e il gameplay di Grand Theft Auto VI. L’hype è alle stelle, non facciamo fatica a immaginare che possa diventare il titolo più venduto del 2026.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: PlayStation Store

Pubblicato il 25 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
25 giu 2026
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