 GTA 6, confermati i prezzi ufficiali: ci sono buone notizie
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GTA 6, confermati i prezzi ufficiali: ci sono buone notizie

Confermati i prezzi di GTA 6: ci sono buone notizie, la Standard Edition non costerà più di qualsiasi altro titolo AAA.
GTA 6, confermati i prezzi ufficiali: ci sono buone notizie
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Confermati i prezzi di GTA 6: ci sono buone notizie, la Standard Edition non costerà più di qualsiasi altro titolo AAA.
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Rockstar Games ha confermato i prezzi ufficiali di GTA 6, in preordine a partire da domani. La buona notizia è che la Standard Edition costerà come qualsiasi altro titolo AAA al day one, 79,99 dollari (per l’Italia bisogna aspettare, ma sarà quasi certamente 79,99 euro). Volendo, sarà possibile scegliere la Ultimate Edition a 99,99 dollari (99,99 euro).

Standard Edition e Ultimate Edition per GTA 6

Nella prima delle due, la Standard Edition, ci sarà il gioco base. Sembra quasi impossibile l’inclusione della componente online al lancio, dovrebbe arrivare più avanti. Invece, la Ultimate Edition aggiungerà una collezione esclusiva di veicoli di lusso, armi, abbigliamento e azione che permea ogni aspetto della storia di Jason e Lucia.

In ogni caso, tutti coloro che effettueranno il preordine prima del lancio riceveranno un pacchetto di contenuti extra con oggetti che rievocano i tempi in cui le luci al neon brillavano di più, qualunque cosa significhi (è scritto nel comunicato ufficiale).

Effettuando in anticipo l’acquisto della versione digitale sarà possibile iniziare a scaricare Grand Theft Auto VI su PS5 e Xbox Series X/S dal 12 novembre, così da avere tutto il tempo necessario per il download prima dell’uscita prevista una settimana più tardi. Rockstar Games spiega inoltre che nel box fisico ci sarà un codice per fare altrettanto: niente disco?

… in aggiornamento

Fonte: Rockstar Games

Pubblicato il 24 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
24 giu 2026
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