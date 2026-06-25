 GTA 6 potrebbe arrivare anche su disco, ma non subito
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GTA 6 potrebbe arrivare anche su disco, ma non subito

Finché sarà sul sito di Rockstar è meglio prendere l'informazione con le pinze, ma non è da escludere una versione su disco di GTA 6.
GTA 6 potrebbe arrivare anche su disco, ma non subito
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Finché sarà sul sito di Rockstar è meglio prendere l'informazione con le pinze, ma non è da escludere una versione su disco di GTA 6.
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Nulla da dire su quanto visto fin qui: GTA 6 rischia seriamente di diventare la killer application di questa generazione videoludica. E anche il nuovo materiale pubblicato ieri, con il via alla fase di preordine, sembra ribadirlo. C’è però un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti, quello relativo alla scelta di non includere il disco nell’edizione fisica del gioco, quella venduta nel box. Al suo interno ci sarà solo un codice per il download. Potrebbe però trattarsi di una mancanza temporanea, vediamo perché.

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Grand Theft Auto VI disponibile anche su disco?

Stando a una fonte del sito PPE.pl, che in passato si è già rivelato affidabile per rumor di questo tipo, Rockstar Games e Take-Two Interactive avrebbero deciso di non distribuire dischi al day one, per iniziare a farlo circa un mese dopo rispetto al lancio, indicativamente entro Natale. Ricordiamo che la data di uscita pianificata per Grand Theft Auto VI è il 19 novembre 2026. Lo confermerebbe l’email ricevuta da un lettore, direttamente dal supporto ufficiale.

Si prega di notare che i preordini attuali riguardano solo la versione digitale. Una copia fisica sarà disponibile per l’acquisto nei prossimi mesi.

Uno screenshot per il gameplay di GTA 6

Ricapitolando, fin da subito sono disponibili i preordini per le versioni digitali su PS5 e Xbox Series X, con la possibilità di scegliere tra la Standard Edition e la Ultimate Edition. Più avanti, ma prima del lancio, si aggiungerà quella nel box con il solo codice per il download. Infine, indicativamente da dicembre, quella tradizionale con il disco fisico da inserire nella console.

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Il motivo? Forse la volontà di evitare i leak derivanti dalle copie in circolazione prima del day one di contrastare il problema dei bagarini, che potrebbero fare incetta di dischi per poi rivenderli a prezzi folli sui marketplace online.

Fonte: PPE.pl (Google Traduttore)

Pubblicato il 25 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
25 giu 2026
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