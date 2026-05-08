Steam Controller è sold out: la lista d'attesa per fermare i bagarini

Come abbiamo segnalato nei giorni scorsi, la situazione bagarini relativa allo Steam Controller è letteralmente sfuggita di mano: unità rivendute a più di 400 euro su eBay e altri marketplace, quando il prezzo di listino è 99 euro. Il prodotto è ancora sold out. Valve è a conoscenza del problema e intenzionata ad affrontarlo con l’unica arma a sua disposizione: quella della lista d’attesa.

Nuove regole per acquistare lo Steam Controller

In un comunicato appena condiviso, l’azienda annuncia che questa sera (8 maggio, ore 19:00), sarà aperta una coda di prenotazione per l’acquisto. Vale a dire che non ci si potrà più semplicemente collegare allo store ufficiale e mettere la periferica nel carrello. L’obiettivo è quello di evitare situazioni come quella riportata nello screenshot qui sotto.

Una volta effettuata la prenotazione, il tuo posto in coda verrà mantenuto. Quando il prodotto tornerà disponibile, le email per effettuare l’ordine verranno inviate nello stesso ordine in cui sono state effettuate le prenotazioni.

Ci saranno inoltre alcune regole da rispettare. Paletti e restrizioni che non avrebbero senso di esistere in una situazione normale, ma come ben sappiamo la piaga dei bagarini è un problema reale e tutti ne devono pagare le conseguenze.

Le prenotazioni saranno limitate a un solo Steam Controller per utente;

una volta ricevuta l’email per l’ordine, si avranno tre giorni (72 ore) per completare l’acquisto su Steam;

per il momento, i clienti che hanno già acquistato uno Steam Controller non potranno prenotarne un altro;

l’account dovrà essere in regola su Steam;

bisogna aver effettuato almeno un acquisto su Steam prima del 27 aprile 2026.

Quest’ultima limitazione in particolare ha l’obiettivo di evitare che qualcuno possa creare una serie di nuovi account per accaparrarsi i controller (uno alla volta) e poi rivenderli. E per quanto riguarda le tempistiche di attesa, da noi bisognerà avere pazienza per alcune settimane.