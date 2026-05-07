Xbox cambia boot: la nuova animazione di avvio per Series X/S

L’arrivo di Asha Sharma a capo di Xbox ha scosso la divisione, su questo non ci sono dubbi. Chi inizialmente ha puntato il dito contro la nuova CEO, ritenendola non all’altezza del predecessore Phil Spencer dal punto di vista del carisma, sta iniziando a ricredersi. Sotto la sua guida sono già state annunciate diverse novità di peso: un’importanza rinnovata attribuita alle console fisiche e prezzi rivisti per il Game Pass. Le rivoluzioni si fanno però anche passando dalle piccole cose.

Ecco la nuova sequenza di boot delle Xbox

È per questo motivo che l’animazione di boot delle console sta per cambiare. A partire dalla prossima settimana, più precisamente da mercoledì 13 maggio, i giocatori si troveranno di fronte quanto segue accendendo la loro Xbox Series X/S. Accadrà con un aggiornamento dedicato. Eccola mostrata in anteprima.

New boot up coming next Wednesday. Sound on! pic.twitter.com/9HHrZHwjpH — Asha (@asha_shar) May 6, 2026

Il protagonista è il nuovo logo introdotto nei mesi scorsi. Va a rimpiazzare la sequenza presente sulle piattaforme fin dal loro lancio nel 2020 (qui sotto).

La componente sonora non cambia molto, quella visiva invece sì. Via la scritta Xbox che si prendeva la scena, forse perché ritenuta ridondante, rimane solo il simbolo grande e al centro. E, dettaglio non secondario, torna il verde che è stato il colore peculiare e identificativo per il brand fin dalle sue origini, un po’ abbandonato nell’ultimo periodo.

Sharma ha inoltre annunciato proprio ieri l’intenzione di interrompere il supporto a Copilot sulla console. Si tratta con tutta probabilità di una richiesta giunta dagli utenti, stanchi dell’inclusione forzata dell’intelligenza artificiale. Lo stesso sta avvenendo su Windows 11. Il tempo dirà se la strategia imposta dalla nuova CEO si rivelerà vincente o meno, in un contesto, quello videoludico, alle prese con un momento di stanca (poche novità davvero rilevanti, tanti licenziamenti) in attesa di poter scoprire cosa riserveranno le piattaforme next-gen previste entro un biennio.