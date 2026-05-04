Arriva il Mega Drive di LEGO: 479 pezzi per i fan del retrogaming

Il retrogaming non è più solo una moda passeggera e LEGO lo sa bene, come dimostra l’annuncio di oggi dedicato alla versione del SEGA Mega Drive a mattoncini. Il set (#40926) farà il suo debutto ufficiale l’1 giugno. È descritto come adatto per bambini dai 12 anni in su, ma sappiamo bene che lo acquisteranno i loro papà, quelli che all’epoca hanno avuto la fortuna di trascorrerci interi pomeriggio dopo scuola, sul divano in compagnia degli amici.

Il Mega Drive di LEGO arriverà a inizio giugno

È un omaggio alla console 16 bit lanciata tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 (in Europa arrivò più tardi), grande rivale del Super Nintendo. Include due controller rimovibili e decorazioni con adesivi. Per montarlo è necessario mettere insieme 479 pezzi.

Il modello per la costruzione e l’esposizione diventa un oggetto decorativo a tema gaming da esporre in una gaming room, in una cameretta o in un ufficio.

Misura 4 centimetri di altezza, 16 centimetri di larghezza e 12 centimetridi profondità, mentre i controller misurano 2 centimetri di altezza, 8 centimetri di larghezza e 24 centimetri di profondità. L’immagine qui sotto mostra tutti i pezzi inclusi: c’è anche l’etichetta dedicata a Genesis, il nome della console negli Stati Uniti. Sollevando la parte superiore, quella delle cartucce, si rivela un easter egg dedicato a Sonic, mascotte e unico concorrente capace di tenere testa a Super Mario.

Sarà in vendita ufficialmente a partire dall’1 giugno al prezzo di 39,99 euro, tutto sommato una spesa contenuta, considerando il trend dell’ultimo periodo. Quasi certamente lo vedremo in preordine entro breve.