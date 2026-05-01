 La modalità Xbox arriva su Windows 11: il PC diventa una console
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La modalità Xbox arriva su Windows 11: il PC diventa una console

Xbox mode trasforma il PC in una console con navigazione a tutto schermo. La modalità Xbox arriva su tutti i PC Windows 11 con l'ultimo update.
La modalità Xbox arriva su Windows 11: il PC diventa una console
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Xbox mode trasforma il PC in una console con navigazione a tutto schermo. La modalità Xbox arriva su tutti i PC Windows 11 con l'ultimo update.

Microsoft sta portando la modalità Xbox su tutti i PC con Windows 11, un’interfaccia a schermo intero per l’app Xbox che funziona come il Big Picture Mode di Steam. Si installa con l’ultimo aggiornamento di Windows 11 e trasforma il PC in qualcosa che assomiglia a una console Xbox: navigazione a tutto schermo, controller in mano, niente desktop.

Cos’è la modalità Xbox

Originariamente chiamata “Xbox Full Screen Experience” e lanciata sui dispositivi Asus Xbox Ally, la modalità Xbox è un’interfaccia sovrapposta all’app Xbox del PC che rimuove il desktop e presenta una navigazione ottimizzata per controller e schermi di grandi dimensioni. È l’equivalente Microsoft di ciò che Valve offre con Big Picture Mode su Steam, un modo per usare il PC come se fosse una console.

Il debutto sugli Xbox Ally era stato acerbo, più una beta che un prodotto finito. Microsoft dice di aver ascoltato il feedback dei giocatori e di aver migliorato l’esperienza.

Disponibilità

Il roll out è graduale e si ottiene installando l’ultimo aggiornamento di Windows 11.

Le altre novità Xbox

Microsoft introduce novità anche per Xbox Ally X, con un’anteprima della tecnologia Auto SR per migliorare la resa grafica. Nel frattempo, le console Xbox ricevono una dashboard aggiornata, si può disattivare Quick Resume per giochi specifici quando dà problemi, e scegliere colori personalizzati per l’interfaccia.

Lo scopo è colmare il divario tra console Xbox e Windows. In pratica, Microsoft sta cercando di rendere il PC gaming un’esperienza che si avvicina alla semplicità della console, senza rinunciare alla flessibilità del PC. Se la modalità Xbox su Windows 11 funzionerà meglio rispetto ad Ally, potrebbe diventare la soluzione più comoda per giocare dal divano.

Fonte: Xbox

Pubblicato il 1 mag 2026

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