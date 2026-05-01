Windows 11 KB5083631: miglioramenti per Esplora file

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5083631 per Windows 11 25H2/24H2 che include le novità presenti nella build rilasciata nel canale Release Preview del programma Insider. Gli utenti troveranno diversi miglioramenti per Esplora file, la modalità Xbox per il gaming e il fix che riguarda l’avviso di sicurezza per i file RDP.

Windows 11 KB5083631: novità, miglioramenti e bug fix

Microsoft ha promesso di migliorare diversi componenti di Windows 11. L’aggiornamento KB5083631 include le prime ottimizzazioni per Esplora file. È stata migliorata l’affidabilità dei processi explorer.exe , in modo che si interrompano dopo la chiusura delle finestre. È stato inoltre rimosso il flash bianco che appariva in modalità scura.

Finalmente vengono mantenute le preferenze di visualizzazione e ordinamento delle cartelle Download e Documenti, quando aperte dalle app (ad esempio dal browser). Infine, Esplora file supporta nuovi formati di archivio, tra cui uu, cpio, xar e pacchetti NuGet (nupkg).

Con questo aggiornamento arriva la modalità Xbox. Si tratta di un’interfaccia a schermo intero (simile a quella delle console) che permette di accedere facilmente al catalogo dei giochi, eliminando gli elementi dell’interfaccia di Windows 11. Può essere attivata in Impostazioni > Giochi > Modalità Xbox .

Il Drag Tray visibile nella parte superiore del desktop quando si trascina un file ha cambiato nome in Drop Tray. È stata anche ridotta la sua dimensione per evitare l’apertura non intenzionale. Microsoft ha inoltre velocizzato il caricamento della barra delle applicazioni (in particolare l’area del system tray) e introdotto diversi miglioramenti per la sicurezza.

L’aggiornamento risolve il bug relativo ai file RDP (Remote Desktop Protocol), quindi gli avvisi di sicurezza vengono mostrati correttamente. È invece ancora presente il bug relativo a BitLocker.