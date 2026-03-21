 Windows 11: taskbar verticale, meno AI e altre novità
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Windows 11: taskbar verticale, meno AI e altre novità

Microsoft ha annunciato molte novità di Windows 11 per migliorare usabilità, prestazioni e affidabilità, tra cui la possibilità di spostare la taskbar.
Windows 11: taskbar verticale, meno AI e altre novità
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Microsoft ha annunciato molte novità di Windows 11 per migliorare usabilità, prestazioni e affidabilità, tra cui la possibilità di spostare la taskbar.
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Microsoft ha finalmente ascoltato gli utenti e annunciato una serie di importanti novità per migliorare l’esperienza d’uso con Windows 11. L’azienda di Redmond offrirà maggiori opzioni di personalizzazione, tra cui la possibilità di spostare la barra delle applicazioni. Verrà inoltre eliminato Copilot da alcune app. Previste anche varie ottimizzazioni per incrementare le prestazioni, soprattutto per Esplora file. Questi cambiamenti si vedranno nelle build preliminari per gli Insider.

Microsoft migliora Windows 11

I miglioramenti per Windows 11 annunciati da Microsoft sono suddivisi in tre categorie principali: usabilità, prestazioni e affidabilità. L’usabilità comporta maggiori opzioni di personalizzazione. Una di esse era attesa da oltre quattro anni, ovvero la possibilità di spostare la barra delle applicazioni (taskbar). Finalmente potrà essere posizionata anche ai lati dello schermo e nella parte superiore, come in Windows 10. Potrà essere inoltre ridimensionata (oggi si può solo ridurre la dimensione delle icone).

Windows 11 - barra delle applicazioni

Altri miglioramenti sono previsti per la procedura di configurazione iniziale del sistema operativo (più veloce con meno pagine e riavvii), menu Start, widget, notifiche e ricerca (più veloce e accurata). Microsoft eliminerà l’integrazione non necessaria di Copilot nelle app, tra cui Notepad (Blocco note), Snipping Tool (Strumento di cattura), Foto e Widget. La nuova app Feedback Hub è invece già disponibile nelle ultime build che gli Insider trovano nei canali Canary e Dev.

L’azienda di Redmond risolverà finalmente un altro problema di Windows 11, ovvero la lentezza di Esplora file. Verranno introdotte varie modifiche per velocizzare il caricamento, l’esecuzione delle operazioni, la ricerca, la navigazione e il rendering dell’interfaccia. La latenza verrà ridotta con l’uso del framework WinUI 3.

Microsoft incrementerà inoltre le prestazioni del Windows Subsystem for Linux (WSL). È previsto anche un minor uso delle risorse, in particolare della memoria. Forse Windows 11 potrà essere utilizzato in maniera ottimale sui dispositivi con 8 GB di RAM.

Le altre novità in arrivo riguardano l’affidabilità. Microsoft promette meno crash, driver migliori e connessioni Bluetooth più stabili. Windows Hello offrirà un’autenticazione più rapida e accurata. Sono previsti infine miglioramenti per Windows Update: meno riavvi, installazioni più veloci, riavvio e spegnimento senza forzare l’installazione degli aggiornamenti, pausa per la durata desiderata (oggi il massimo è cinque settimane) e funzionalità di ripristino integrata.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 21 mar 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 mar 2026
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