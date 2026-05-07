One UI 8.5 arriva in Italia: ecco tutti i Samsung Galaxy compatibili

C’è la conferma ufficiale: One UI 8.5 sta per arrivare su un numero maggiore di smartphone e tablet a marchio Samsung, anche in Europa e di conseguenza in Italia. Il rollout ha preso il via nella giornata di ieri (mercoledì 6 maggio) in Corea del Sud e sarà esteso anche a noi all’inizio della prossima settimana, lunedì 11 maggio, oltre che ai territori di Hong Kong, India, America Latina, Nord America, Taiwan e altri del sudest asiatico.

Tutti i Samsung che stanno per ricevere One UI 8.5

L’update include le ultime funzionalità di intelligenza artificiale della suite Galaxy AI. Ecco quali sono i modelli interessati.

Galaxy S25;

Galaxy S25 FE;

Galaxy S24;

Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold7;

Galaxy Z Flip7;

Galaxy Z Fold6;

Galaxy Z Flip6;

Galaxy Tab S11;

Galaxy Tab S10.

Il cuore pulsante della One UI 8.5 è costituito da Android 16, con tutta la dotazione che il sistema operativo di Google porta con sé. È così che Samsung descrive sul sito ufficiale le modifiche introdotte a livello di interfaccia.

One UI 8.5 va oltre la semplice intelligenza, offrendo anche un’estetica curata e armoniosa. Le barre di stato e di navigazione si integrano meglio nello schermo, per un aspetto più uniforme. Durante lo scorrimento verso il basso, elementi come la barra superiore dell’app e i pulsanti di navigazione inferiori scompaiono, offrendo una visuale più ampia e meno distrazioni. L’esperienza diventa più intelligente grazie a un design semplice e senza interruzioni.

Tra le altre novità ci sono poi l’Assistente Foto aggiornato per aiutare nell’editing delle immagini e Now Nudge che suggerisce le azioni da eseguire in base al contenuto visualizzato sullo schermo. Ricordiamo che l’update è già disponibile fin dal lancio sull’intera serie Galaxy S26 di ultima generazione. Come sempre, il rollout potrebbe essere graduale, vale a dire che per qualcuno l’attesa potrebbe rivelarsi un po’ più estesa.