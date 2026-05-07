Nothing Phone (3) con Glyph Matrix per notifiche e personalizzazioni (-37%)

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione speciale che ti permette di avere uno smartphone iconico e inimitabile a un ottimo prezzo. Stiamo parlando del mitico Nothing Phone (3)che oggi su Amazon puoi avere a soli 599 euro, invece che 949 euro.

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Nothing Phone (3): mitico e inimitabile

Il Nothing Phone (3) è sicuramente unico, con un design squadrato dal peso di 218 grammi, uno spessore di 9 mm e la protezione per l’acqua e la polvere certificata IP68. Si fa notare per il Glyph Matrix, un piccolo display posto sulla back cover che ti permette di visualizzare le notifiche, gli avvisi importanti e tantissime altre funzioni personalizzabili. Ha poi un display AMOLED flessibile da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz.

Il potente processore Snapdragon 8s Gen 4 supportato in questa versione da 16 GB di RAM garantisce prestazioni straordinarie che ti permetteranno di giocare anche agli ultimi titoli senza nessun problema. E poi c’è una memoria interna da 512 GB per archiviare ciò che vuoi. Ottimo anche lo scomparto fotografico con sensore principale, grande angolare, teleobiettivo 3x e fotocamera anteriore, tutto da 50 MP. Mentre la batteria è da 5150 mAh e dunque garantisce una grande autonomia e ha una ricarica cablata che arriva fino a 65 W e una ricarica wireless da 15 W.

Non aspettare che tutto finisca e le unità disponibili spariscano. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3) a soli 599 euro, invece che 949 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.