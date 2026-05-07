 Nothing Phone (3) con Glyph Matrix per notifiche e personalizzazioni (-37%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nothing Phone (3) con Glyph Matrix per notifiche e personalizzazioni (-37%)

L'epico Nothing Phone (3) con Glyph Matrix, il piccolo display sulla back cover per notifiche e personalizzazioni, è in offerta al 37%.
Nothing Phone (3) con Glyph Matrix per notifiche e personalizzazioni (-37%)
Tecnologia Mobile
L'epico Nothing Phone (3) con Glyph Matrix, il piccolo display sulla back cover per notifiche e personalizzazioni, è in offerta al 37%.

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione speciale che ti permette di avere uno smartphone iconico e inimitabile a un ottimo prezzo. Stiamo parlando del mitico Nothing Phone (3)che oggi su Amazon puoi avere a soli 599 euro, invece che 949 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 37% che ti permette di risparmiare 350 euro sul totale per ottenere uno degli smartphone più interessanti degli ultimi tempi. Inoltre la promozione ti consente di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

Nothing Phone (3): mitico e inimitabile

Il Nothing Phone (3) è sicuramente unico, con un design squadrato dal peso di 218 grammi, uno spessore di 9 mm e la protezione per l’acqua e la polvere certificata IP68. Si fa notare per il Glyph Matrix, un piccolo display posto sulla back cover che ti permette di visualizzare le notifiche, gli avvisi importanti e tantissime altre funzioni personalizzabili. Ha poi un display AMOLED flessibile da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz.

{title}

Il potente processore Snapdragon 8s Gen 4 supportato in questa versione da 16 GB di RAM garantisce prestazioni straordinarie che ti permetteranno di giocare anche agli ultimi titoli senza nessun problema. E poi c’è una memoria interna da 512 GB per archiviare ciò che vuoi. Ottimo anche lo scomparto fotografico con sensore principale, grande angolare, teleobiettivo 3x e fotocamera anteriore, tutto da 50 MP. Mentre la batteria è da 5150 mAh e dunque garantisce una grande autonomia e ha una ricarica cablata che arriva fino a 65 W e una ricarica wireless da 15 W.

Acquistalo in offerta su Amazon

Non aspettare che tutto finisca e le unità disponibili spariscano. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Nothing Phone (3) a soli 599 euro, invece che 949 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung Galaxy S23+ da 512GB (ricondizionato) a un prezzo da favola

Samsung Galaxy S23+ da 512GB (ricondizionato) a un prezzo da favola
iPhone 18 sempre più simile all'iPhone 18e: cosa sta succedendo?

iPhone 18 sempre più simile all'iPhone 18e: cosa sta succedendo?
Apple iPad 11 quasi in regalo su Amazon: ideale per studio e relax

Apple iPad 11 quasi in regalo su Amazon: ideale per studio e relax
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 495€ su eBay è shock

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 495€ su eBay è shock
Samsung Galaxy S23+ da 512GB (ricondizionato) a un prezzo da favola

Samsung Galaxy S23+ da 512GB (ricondizionato) a un prezzo da favola
iPhone 18 sempre più simile all'iPhone 18e: cosa sta succedendo?

iPhone 18 sempre più simile all'iPhone 18e: cosa sta succedendo?
Apple iPad 11 quasi in regalo su Amazon: ideale per studio e relax

Apple iPad 11 quasi in regalo su Amazon: ideale per studio e relax
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 495€ su eBay è shock

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 495€ su eBay è shock
Michea Elia
Pubblicato il
7 mag 2026
Link copiato negli appunti