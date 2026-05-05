Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 495€ su eBay è shock

La nuova Nintendo Switch 2 in bundle con Mario Kart World è oggi in offerta speciale su eBay a un prezzo shock. Mettila in carrello e inserisci il coupon MAG26 prima di confermare l’ordine. La ottieni a soli 495 euro. Si tratta di un’offerta incredibilmente vantaggiosa. Sbrigati perché sta andando letteralmente a ruba e potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Tra l’altro, grazie a PayPal o Klarna, puoi decidere di pagare questo ordine in tre comode rate a tasso zero. Niente male vero? Approfitti del risparmio e paghi un po’ alla volta senza interessi. La consegna gratuita è inclusa per molte destinazioni in Italia. Così che devi solo pagare la tua nuova console che include anche il fantastico gioco Mario Kart World.

Questa è la console perfetta per chi cerca qualcosa che si adatti alla perfezione alle tue abitudini. Infatti, sarà la tua passione per i videogiochi ad adattarsi a te e non il contrario. Potrai portarla sempre con te e goderti un ampio display da 7 pollici dove giocare con i tuoi giochi preferiti ovunque tu sia. Inoltre, grazie ai 256GB di spazio di archiviazione puoi installare tutti i videogiochi che vuoi.

La qualità dei JoyCon è pazzesca. Ora sono magnetici, assicurando una presa stabile e una usabilità incredibilmente comoda. Inoltre, grazie alla nuova tecnologia di vibrazione ti sembrerà di essere ancora di più al centro dell’azione. Collegala al tuo televisore e sfruttala su grande schermo come una vera e propria console! Cosa aspetti? Ordina ora la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 495 euro con MAG26 su eBay.