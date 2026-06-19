 OPPO FIND X9 5G da 512GB crolla su eBay e risparmi oltre 256€
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OPPO FIND X9 5G da 512GB crolla su eBay e risparmi oltre 256€

Bomba pazzesca su eBay che oggi sta praticamente regalando l'OPPO FIND X9 5G da 512GB, risparmi più di 256€ e puoi pagarlo anche a rate.
OPPO FIND X9 5G da 512GB crolla su eBay e risparmi oltre 256€
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Bomba pazzesca su eBay che oggi sta praticamente regalando l'OPPO FIND X9 5G da 512GB, risparmi più di 256€ e puoi pagarlo anche a rate.
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Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione straordinaria che ti consente di avere uno smartphone top di gamma a un prezzo che non ha precedenti. Se vai velocemente su eBay puoi aggiungere al tuo carrello l’OPPO FIND X9 5G a 743,15 euro, anziché 999,99 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale, anche se su eBay non viene segnalato, e potrai quindi notare che con il doppio sconto avrai un risparmio di oltre 256 euro. Inutile dire che si tratta di una promozione da non farsi scappare. In più c’è la possibilità di pagarlo in tre comode rate da 260,75 euro a interessi zero con Klarna.

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OPPO FIND X9 5G: top di gamma a molto meno

Se vuoi uno smartphone top di gamma allora acquista subito l’OPPO FIND X9 5G a un prezzo davvero vantaggioso. A bordo troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 9500 con 12 GB di RAM e il sistema operativo ColorOS 16.0 basato su Android 16. Mentre la memoria interna è da ben 512 GB e quindi non avrai problemi di archiviazione.

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Offre uno scomparto fotografico eccellente con fotocamera posteriore principale Ultra-Level da 50 MP, Super Zoom da 120x e fotocamera frontale da 32 MP. Gode di un display ProXDR con pannello AMOLED da 6,59 pollici e un refresh rate da 120 Hz. Pesa 203 grammi, ha uno spessore di 7,99 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP69. E poi garantisce una straordinaria batteria da 7025 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 50 W.

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Approfitta anche tu velocemente di questa promozione speciale prima che scada. Vai all’istante su eBay e acquista il tuo OPPO FIND X9 5G a 743,15 euro, anziché 999,99 euro, inserendo il codice promozionale VACANZE26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
19 giu 2026
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