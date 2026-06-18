 Motorola edge 70 fusion e moto buds bass al Prime Day in anticipo (offertona)
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Motorola edge 70 fusion e moto buds bass al Prime Day in anticipo (offertona)

Super offerta per avere il Motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Edition e le moto buds bass, con il Prime Day in anticipo sono regalati.
Motorola edge 70 fusion e moto buds bass al Prime Day in anticipo (offertona)
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Super offerta per avere il Motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Edition e le moto buds bass, con il Prime Day in anticipo sono regalati.
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Tieniti forte perché l’occasione che ti stiamo segnalando è veramente pazzesca e sarebbe un peccato perderla. Se fai alla svelta oggi su Amazon puoi acquistare il Motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Editione lemoto buds bass a soli 347,99 euro, invece che 528,90 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero. Il prezzo di listino per questi due dispositivi è proprio quello che vedi sopra e dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 180 euro sul totale. In più puoi pagare in comode rate con Cofidis. Essendo un esclusiva per i clienti Prime se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Motorola edge 70 fusion e moto buds bass a un prezzaccio

Possiamo dire con assoluta certezza che in questo momento il prezzo del Motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Edition e delle moto buds bass è imbattibile. Anche perché entrambi questi dispositivi garantiscono ottime performance. Il Motorola edge 70 fusion ha un bellissimo display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con batteria da 5200 mAh e ricarica turbo da 68 W. A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 7s e Gen 3 sostenuto da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre c’è l’ottima fotocamera posteriore Sony LYTIA 710 da 50 MP per scatti eccezionali.

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Le cuffiette Bluetooth moto buds bass hanno driver dinamici da 12,4 mm progettati per offrire bassi profondi e coinvolgenti con cancellazione intelligente del rumore fino a 50 dB e modalità trasparenza. Sono piccole, comode, hanno comandi touch per gestire la musica e le chiamate e sono resistenti all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP54. Garantiscono una connessione affidabile senza latenza e una batteria in grado di arrivare fino a 42 ore di riproduzione.

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Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio. Quindi fiondati su Amazon e acquista il Motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Edition e le moto buds bass a soli 347,99 euro, invece che 528,90 euro. Ricorda che si tratta di un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 18 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
18 giu 2026
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