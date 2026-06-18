Motorola edge 70 fusion e moto buds bass al Prime Day in anticipo (offertona)

Tieniti forte perché l’occasione che ti stiamo segnalando è veramente pazzesca e sarebbe un peccato perderla. Se fai alla svelta oggi su Amazon puoi acquistare il Motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Editione lemoto buds bass a soli 347,99 euro, invece che 528,90 euro.

Sembra incredibile ma ti posso assicurare che è tutto vero. Il prezzo di listino per questi due dispositivi è proprio quello che vedi sopra e dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 180 euro sul totale. In più puoi pagare in comode rate con Cofidis. Essendo un esclusiva per i clienti Prime se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Motorola edge 70 fusion e moto buds bass a un prezzaccio

Possiamo dire con assoluta certezza che in questo momento il prezzo del Motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Edition e delle moto buds bass è imbattibile. Anche perché entrambi questi dispositivi garantiscono ottime performance. Il Motorola edge 70 fusion ha un bellissimo display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con batteria da 5200 mAh e ricarica turbo da 68 W. A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 7s e Gen 3 sostenuto da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Inoltre c’è l’ottima fotocamera posteriore Sony LYTIA 710 da 50 MP per scatti eccezionali.

Le cuffiette Bluetooth moto buds bass hanno driver dinamici da 12,4 mm progettati per offrire bassi profondi e coinvolgenti con cancellazione intelligente del rumore fino a 50 dB e modalità trasparenza. Sono piccole, comode, hanno comandi touch per gestire la musica e le chiamate e sono resistenti all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP54. Garantiscono una connessione affidabile senza latenza e una batteria in grado di arrivare fino a 42 ore di riproduzione.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio. Quindi fiondati su Amazon e acquista il Motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Edition e le moto buds bass a soli 347,99 euro, invece che 528,90 euro. Ricorda che si tratta di un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.