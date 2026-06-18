iPhone Air 2 con più fotocamere e più autonomia, Apple ci riprova

Il primo modello non è stato esattamente un successo commerciale, ma la mela morsicata sembra non voler gettare la spugna per riprovarci con iPhone Air 2. È il solito Mark Gurman di Bloomberg a scriverne, ipotizzando il lancio del telefono sottile di seconda generazione nella primavera 2027. Come sempre accade in questi casi, ogni informazione è da prendere con le pinze in attesa di conferme ufficiali.

Più fotocamere e autonomia extra per iPhone Air 2

L’indiscrezione fa riferimento a un progetto noto internamente con il nome in codice V62 e che prevede alcune novità importanti, soprattutto per quanto riguarda il comparto imaging. È infatti attesa l’aggiunta di una seconda fotocamera posteriore con ottica ultragrandangolare. Il dispositivo sarebbe già in una fase avanzata dei test, stando a quanto svelato da diverse fonti a conoscenza dell’iniziativa, per ovvie ragioni rimaste anonime.

Dovrebbe mantenere lo stesso design del primo, senza rivoluzioni, ma con alcuni accorgimenti pensati per garantire un’autonomia più elevata, non è dato sapere se integrando una batteria dalle dimensioni maggiori (improbabile, considerando lo spazio ridotto) oppure implementando ottimizzazioni mirate lato hardware e software. Nella scheda anche il chip A20 Pro che troverà posto negli iPhone 18 che saranno annunciati alla fine dell’estate. Nessun accenno alle altre specifiche tecniche.

Arriverà nello stesso anno dell’iPhone pieghevole

Il 2027 sarà un anno importante per Apple, quello del ventesimo anniversario della gamma iPhone. Oltre ad Air 2 è atteso un modello pieghevole, sempre più protagonista di rumor e indiscrezioni.

Alla guida della società, in questo nuovo corso, ci sarà John Ternus, pronto a ereditare il ruolo di CEO da Tim Cook, in un momento non semplice: il numero uno dell’azienda ha appena confermato un generale aumento dei prezzi dovuto alla crisi delle memorie. I big dell’intelligenza artificiale fanno incetta di RAM e storage, gli utenti finali ne pagano il conto.