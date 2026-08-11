 Oggi su eBay il Samsung Galaxy S26 lo paghi meno di 615€
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Oggi su eBay il Samsung Galaxy S26 lo paghi meno di 615€

Il top di gamma Samsung Galaxy S26 da 12GB di RAM e 256GB di ROM è in offerta speciale su eBay a meno di 615€ con il coupon di agosto.
Oggi su eBay il Samsung Galaxy S26 lo paghi meno di 615€
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Il top di gamma Samsung Galaxy S26 da 12GB di RAM e 256GB di ROM è in offerta speciale su eBay a meno di 615€ con il coupon di agosto.
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Il Samsung Galaxy S26 è un ottimo smartphone top di gamma in grado di offrire funzionalità, fluidità e esperienza utente davvero incredibili. Oggi lo trovi a un prezzo eccezionalmente conveniente che lo rende un vero e proprio best buy. Infatti, su eBay lo acquisti a soli 611 euro, anziché 1029 euro! Incredibile? Si tratta di una promozione eccellente da prendere al volo che ottieni inserendo il codice promozionale AGOSTO26 nella pagina dei metodi di pagamento.

Acquista ora il Galaxy S26

La versione in offerta a questo prezzo è quella da 12GB di RAM, per un multitasking senza limiti e una fluidità eccellente, e da 256GB di ROM, per tutte le app, i giochi e i contenuti che vuoi senza limiti. Anche la colorazione Sky Blue è davvero molto bella, capace di esaltare il design piacevole di questo telefono. Insomma, questo gioiellino ha tutte le carte per diventare il tuo nuovo dispositivo mobile quotidiano per gestire la tua vita smart e le tue connessioni.

In colorazione nera lo acquisti ancora a meno! Mettilo in carrello e confermalo a soli 569,99 euro con AGOSTO26! Al momento della scrittura sono disponibili solo 8 pezzi su eBay.

Samsung Galaxy S26: potenza intelligente

Il vero vantaggio è che il Samsung Galaxy S26 è uno smartphone dalla potenza intelligente. Infatti, grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale integrate tutto diventa estremamente facile e pratico da utilizzare. La tua produttività non ha mai raggiunto questi livelli. Ovviamente hai anche inclusa la funzionalità Cerchia e cerca di Google per non farti scappare alcuna informazione di ciò che stai vedendo e che ti interessa davvero.

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L’ottimo processore rende tutto estremamente fluido e potente. Potrai anche sfruttare il tuo nuovo smartphone per divertirti con i tuoi videogiochi preferiti senza limitazioni. Infatti, il sistema di raffreddamento permette a tutto il device di raggiungere livelli ottimali di gestione del gaming senza surriscaldamenti né perdita di potenza. La batteria è un’altra bomba che ti porta fine a fine giornata. Infine, il comparto fotografico non solo ha migliorato foto e video, ma anche i selfie.

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Allora cosa stai aspettando? Basta perdere tempo! Approfitta dell’offerta su eBay per acquistare il Samsung Galaxy S26 a soli 611 euro con AGOSTO26! Fallo prima che finiscano anche gli ultimi pezzi disponibili a magazzino. Con PayPal o Klarna potrai pagare in tre comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 ago 2026
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