 Pixel 11 base potrebbe rinunciare a HiLight, la novità più attesa
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Pixel 11 base potrebbe rinunciare a HiLight, la novità più attesa

Un nuovo rumor suggerisce che il modello base di Pixel 11 potrebbe arrivare senza HiLight, il LED posteriore per notifiche, chiamate e AI.
Pixel 11 base potrebbe rinunciare a HiLight, la novità più attesa
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Un nuovo rumor suggerisce che il modello base di Pixel 11 potrebbe arrivare senza HiLight, il LED posteriore per notifiche, chiamate e AI.
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Manca poco all’annuncio dei nuovi Pixel 11, ma l’anticipazione di oggi non farà piacere a chi sta già pensando di acquistare il modello base: potrebbe non avere in dotazione HiLight. Nota a lungo come Pixel Glow, è tra le novità più attese per questa generazione di smartphone Google, un LED colorato posteriore utilizzato per chiamate, notifiche e interazioni con l’AI.

Pixel 11 base senza HiLight (Pixel Glow)

A renderlo noto è @evowizz, una fonte solitamente piuttosto affidabile. Ha condiviso su X il post che riportiamo qui sotto, anticipando inoltre che dovrebbe avere solo 12 GB di RAM in dotazione e un sensore da 10,8 megapixel associato al teleobiettivo.

Di seguito la scheda delle specifiche tecniche riportata invece da un rumor della scorsa settimana (gli asterischi sostituiscono i dettagli ancora sconosciuti). Nell’articolo completo ci sono anche quelle degli altri modelli.

  • Display da 6,3 pollici con risoluzione 2424×1080 pixel, refresh rate adattivo 60-120 Hz;
  • chipset Google Tensor G6;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 o 512 GB di memoria interna (non espandibile);
  • tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel (f/1.7), 13 megapixel (f/2.2) e ** megapixel (f7**);
  • selfie camera frontale da 10,5 megapixel (f/2.2);
  • connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;
  • batteria da 4.985 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi;
  • certificazione IP68;
  • dimensioni 152,8x72x8,6 mm, peso 197 grammi;
  • colorazioni Fuchsia, Light Sterling, Moss e Midnight Haze.

Tornando a HiLight, stando a quanto emerso potrebbe rappresentare una sorta di ritorno al passato, all’epoca in cui i LED colorati di notifica erano la norma.

A ogni modo, non trascorrerà molto prima di saperne di più: la presentazione ufficiale della gamma Pixel 11 andrà in scena domani, mercoledì 12 agosto, quando in Italia sarà la mezzanotte a cavallo con il giovedì. C’è già anche il player YouTube per seguirla in diretta.

Fonte: @evowizz, X

Pubblicato il 11 ago 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
11 ago 2026
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