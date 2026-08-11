iPhone 15 Pro ricondizionato: è arrivato il momento giusto per averlo

L’iPhone 15 Pro è probabilmente uno degli smartphone più riusciti di casa Apple e anche se è passato diverso tempo dalla sua presentazione è ancora un’ottima scelta. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa promozione di eBay che ti permette di avere l’iPhone 15 Pro ricondizionato a 645 euro circa, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento.

La condizione di questo dispositivo è eccellente e quindi i segni di usura, se sono presenti, sono lievi, ed è perfettamente funzionante con la batteria almeno al 80% della sua durata. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi dilazionare il pagamento in tre comode rate da 226,33 euro a interessi zero con Klarna.

iPhone 15 Pro ricondizionato: una scelta sensata

Ovviamente si sa che per ottenere un iPhone bisogna sborsare un bel po’ di soldi, soprattutto per le nuove uscite. Tuttavia il segno contraddistintivo di Apple e che ogni smartphone è in grado di durare negli anni, continuando a essere performante e aggiornato. Ecco perché avere l’iPhone 15 Pro ricondizionato è un’ottima scelta.

In questo smartphone troviamo il potente chip A17 Pro con 3 nm, CPU e GU a 6 Core, 8 GB di RAM a sostegno e una memoria interna da 256 GB. Gode di un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con refresh rate adattivo che arriva fino a 120 Hz e luminosità fino a 2000 nit. Ha una scocca in titanio di grado 5 che gli permette quindi di avere un peso di appena 187 grammi, non rinunciando comunque alla certificazione IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Mentre lo scomparto fotografico è composto da un ascensore posteriore principale da 48 MP, un ultra grandangolo da 12 e un teleobiettivo 3x sempre da 12 MP.

Approfitta anche tu di questa promozione interessantissima prima che scada. Vai all’istante su eBay e acquista il tuo iPhone 15 Pro ricondizionato a 645 euro circa, inserendo il codice promozionale AGOSTO26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni.