 Motorola edge 70 e moto buds loop con cristalli Swarovski a un prezzone
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Motorola edge 70 e moto buds loop con cristalli Swarovski a un prezzone

Super prezzo su Amazon per il Motorola edge 70 e i moto buds loop, versione crystals by Swarovski, ora tutto a 469,99 euro.
Motorola edge 70 e moto buds loop con cristalli Swarovski a un prezzone
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Super prezzo su Amazon per il Motorola edge 70 e i moto buds loop, versione crystals by Swarovski, ora tutto a 469,99 euro.
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Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione coi fiocchi. Se fai presto potrai ottenere uno smartphone e degli auricolari wireless performanti e bellissimi. La promozione si trova su Amazon e ti permette di avere il Motorola edge 70 e i moto buds loop, entrambi con cristalli Swarovski incastonati, a soli 469,99 euro invece che 1.058,90 euro.

Il prezzo di listino che vedi sopra è la somma del prezzo dello smartphone e degli auricolari wireless, rispettivamente di 799 euro e 259,90 euro. Dunque oggi avrai un risparmio totale di oltre 588 euro. E potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero col Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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Motorola edge 70 e moto buds loop con cristalli Swarovski

In questa versione Motorola ha deciso di puntare tutto sul design, rilasciando uno smartphone e degli auricolari davvero unici. Il Motorola edge 70 ha i cristalli Swarovski incastonati nella back cover ed è leggerissimo. Pesa solo 159 grammi, ha uno spessore di 5,99 mm e la certificazione di grado IP69/IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 7 Gen 4 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

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I moto buds loop hanno i cristalli Swarovski incastonati lungo l’archetto a clip dando l’impressione di portare un orecchino con diamanti. Oltre a essere belli esteticamente questo design garantisce anche una grande comodità. Hanno driver ironless singoli da 12 mm per un suono estremamente cristallino e con l’app dedicata avrai un controllo totale. Inoltre puoi passare da un dispositivo all’altro senza interruzioni grazie alla tecnologia Smart Connect. Senza dimenticare che garantiscono fino a 8 ore di riproduzione con una singola ricarica e 37 ore con la custodia.

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Una promozione da non perdere per nessun motivo al mondo. Perciò fiondati su Amazon e acquista il Motorola edge 70 e i moto buds loop con cristalli Swarovski incastonati a soli 469,99 euro, invece che 1.058,90 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 10 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
10 ago 2026
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