Ricarica veloce per 5 device con questo Power Bank con cavi integrati

Quando sei fuori casa e i tuoi dispositivi come smartphone, tablet o cuffiette Bluetooth si scaricano potrebbe essere veramente un disastro. Oggi però puoi risolvere con una spesa minima. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello questo Power Bank con cavi integrati a soli 26,59 euro, invece che 31,99 euro.

Come puoi vedere sul prezzo di listino indicato da Amazon c’è uno sconto del 17% che ti permette di risparmiare su un costo già non altissimo in partenza. Questo è un ottimo caricatore portatile, soprattutto per la sua versatilità. Fai alla svelta però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere a momenti.

Power Bank con 4 cavi integrati a un prezzo mini

Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa oggi questo Power Bank è sicuramente una delle migliori scelte che puoi fare nella categoria. Come dicevamo ciò che lo contraddistingue è la sua versatilità. Infatti grazie ha ben 4 cavi integrati una porta USB in uscita potrai ricaricare fino a 5 dispositivi contemporaneamente, risparmiando tantissimo tempo.

I 4 cavi integrati hanno connettori diversi e quindi hai sempre ciò che ti occorre a portata di mano senza portarti altro dietro. Il caricatore ha una potenza da 22,5 W e una capacità della batteria da ben 20.000 mAh. Potrai quindi sfruttarlo per ricaricare ad esempio uno smartphone circa 4 volte e un tablet più di 2 volte. Inoltre ha un design pratico, robusto, leggero ed è abbastanza sottile. E c’è un piccolo display che ti permette di vedere in tempo reale la batteria residua.

Approfitta di questa promozione davvero interessantissima prima che scada. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Power Bank Charmast con cavi integrati a soli 26,59 euro, invece che 31,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.